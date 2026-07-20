Kimi Antonelli boekte tijdens de GP van België zijn zesde zege van het seizoen. Aanvankelijk verloor de jonge polesitter de koppositie aan Charles Leclerc, maar in de race rekende hij de Monegask gecontroleerd terug in en bouwde hij zijn voorsprong in de WK-stand verder uit. Daarbij werd hij geholpen door de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell, die na een botsing met Lewis Hamilton zijn race moest staken. In de internationale media is de ontketende Antonelli steeds meer in trek.

Zijn landgenoten van La Gazzetta dello Sport spreken van een nieuw meesterwerk van Antonelli. Hij werd bovendien vergeleken met de laatste Italiaanse winnaar van de Belgische Grand Prix: tweevoudig wereldkampioen Alberto Ascari. De Milanees maakte in de jaren vijftig furore in de koningsklasse. “In een race vol onverwachte wendingen wist Kimi Antonelli alle uitdagingen het hoofd te bieden en behield hij constant de controle”, jubelt de roze sportkrant. “Antonelli als Ascari”, klinkt de eervolle vergelijking.

De één vliegt eruit, de ander zegeviert

Max Verstappen completeerde achter Leclerc het podium. De Nederlander oogst eveneens lof, vooral omdat de minder presterende Red Bull eigenlijk niet op het podium thuishoort. “Red Bull is al lang niet meer de maatstaf”, geven ze toe bij La Gazzetta. “Maar in Max’ handen blijft de RB22 een geduchte tegenstander. Op zondag behaalde hij alweer zijn tweede podiumplaats in de laatste drie races. Dat valt niet te negeren; het is de klasse van Verstappen die hem een podiumplaats bezorgt.” Uiteraard valt ook Ferrari-held Leclerc lof ten deel. “De rode auto, die vanaf het eerste begin tekortschoot ten opzichte van de auto’s met Mercedes-motoren, blinkt nota bene uit op het circuit dat bekendstaat om zijn lange rechte stukken.”

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Alberto Ascari – de laatste Italiaanse winnaar op Spa vóór Kimi Antonelli – trotseert de Raidillon in 1953 (Getty Images)

George Russell was minder fortuinlijk dan de heren op het ereschavot. Na een botsing in de eerste ronde ving de Engelsman direct bot en moest hij toezien hoe Antonelli verder uitliep in het kampioenschap. “De één vliegt eruit, de ander zegeviert”, vatte BILD de race samen. “Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.” Lewis Hamilton, inmiddels de naaste uitdager van Antonelli, kreeg immers een tijdstraf voor het incident en kon met een beschadigde voorvleugel geen vuist maken tegen de andere koplopers.

“Teamgenoot George Russell moest met lege ogen toekijken hoe de jonge Mercedes-ster zijn zesde zege vierde”, aldus de Duitse redacteur van dienst. “Uitgerekend door toedoen van Lewis Hamilton, de andere grote rivaal van Antonelli in de titelstrijd. Door het incident vergrootte de Italiaan zijn voorsprong aanzienlijk.” Op eigen kracht, zo benadrukte BBC. “Een bijna perfect weekend voor de leider in het Mercedes-kampioenschap”, oordeelden de Britten. “Hij was de snelste in twee van de drie vrije trainingen en pakte pole position met meer dan drie tienden van een seconde voorsprong. Na een ongelukkig getimede virtuele safety car wist hij Charles Leclerc in te halen en de race te winnen.”

Pechvogel George Russell

Ook Het Laatste Nieuws was onder de indruk van wat Antonelli op eigen bodem had bewerkstelligd. “Hij kreeg het niet cadeau van Leclerc, maar Antonelli trok wel aan het langste eind”, concludeerde het Belgische medium. “Hij herstelde zijn comfortabele voorsprong in het kampioenschap, die in de afgelopen drie races was geslonken. Max Verstappen kende op zijn beurt een goede start vanaf de eerste rij en sprong in de eerste ronde zowaar naar de leiding. Maar amper een ronde later kwamen zowel Kimi Antonelli als Charles Leclerc hem voorbijgevlogen, waardoor het snel duidelijk was dat een derde plaats het hoogst haalbare was voor de Nederlander.”

‘Pechvogel George Russell’, zo betitelde het medium de Engelsman van Mercedes. “Na minder dan een ronde zat zijn wedstrijd er al op. Russell verloor daardoor dure punten voor het klassement. Vlak na de start kwam hij, naar eigen zeggen met nul procent batterij, in aanraking met de Ferrari van Hamilton, die daarvoor schuldig werd bevonden en een straf van vijf seconden kreeg. Russell kocht niets voor Hamiltons straf en kon niets anders doen dan treuren om opnieuw een pijnlijke uitvalbeurt. Want waar hij de laatste weken langzaam maar zeker weer inliep op teamgenoot Antonelli, loopt de Italiaan nu weer 25 punten uit in de WK-stand, terwijl hij ook Hamilton ziet passeren in de titelstrijd.”

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