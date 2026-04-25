Een mogelijke toetreding van een grote Chinese autofabrikant tot de Formule 1 lijkt dichterbij te komen. BYD, inmiddels de grootste verkoper van elektrische auto’s wereldwijd, heeft bevestigd dat het gesprekken voert met de Formule 1‑organisatie over een mogelijke betrokkenheid bij de sport.

De bevestiging komt van Stella Li, vicepresident van BYD, die tijdens de autoshow in Beijing inging op de interesse van het bedrijf in de koningsklasse van de autosport. Volgens Li is er al direct contact geweest met F1‑CEO Stefano Domenicali. “We hebben Stefano Domenicali ontmoet bij de Grand Prix in Shanghai,” verklaarde zij. “We onderhouden een warme relatie en staan regelmatig met elkaar in contact.”

BYD groeit in hoog tempo en liet recent rivaal Tesla achter zich als grootste producent van elektrische voertuigen ter wereld. Eerder voerde het merk al gesproken met Formula E, maar inmiddels is ook de Formule 1 nadrukkelijk in beeld.

‘We praten daarover’

Volgens Li past de Formule 1 goed bij de ambities van BYD, zowel op technologisch als op imagoniveau. “Ik hou van Formule 1 omdat het draait om passie en cultuur, en omdat mensen ervan dromen om Formule 1‑coureur te worden,” zegt zij. Op de vraag of een toekomstige deelname van BYD realistisch is, antwoordt Li zonder terughoudendheid: “Ja, we praten daarover. Het is een echte kans om onze technologie te testen.”

Het is vooralsnog onduidelijk in welke hoedanigheid BYD mogelijk wil instappen. Of het gaat om de oprichting van een geheel nieuw team, een samenwerking of overname met een bestaand F1‑team of een rol als motor- of technologiepartner, is niet bekendgemaakt. Wel sluiten de gesprekken aan bij eerdere uitlatingen van FIA‑president Mohammed Ben Sulayem, die openlijk heeft aangegeven een twaalfde team in de Formule 1 te verwelkomen, bij voorkeur met een Chinese achtergrond.

