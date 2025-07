FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is voorstander van een twaalfde team op de grid. Hoewel Cadillac nog moet debuteren als elfde team in 2026, kijkt de Emirati alvast vooruit en bestempelt een potentieel Chinees Formule 1-team als een goede investering voor de sport op de lange termijn. De FIA-voorzitter lijkt met zijn idee voor nog een renstal in de koningsklasse zijn campagne voor een tweede termijn te hebben geopend.

Het Amerikaanse team Cadillac moet nog hun debuut in de Formule 1 als elfde team op de grid maken, maar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem kijkt alvast verder vooruit. De Emirati is volop begonnen met zijn campagne voor een tweede termijn als FIA-voorzitter, en heeft als belangrijk speerpunt een Formule 1-grid met 24 auto’s in plaats van de huidige twintig. Ben Sulayem is niet de enige kandidaat voor het FIA-voorzitterschap, voormalig FIA-steward Tim Mayer maakte in Silverstone bekend het tegen de Emirati op te nemen.

Chinees team

“Er zijn discussies geweest”, onthult Ben Sulayem zelfs al aan de media over een eventueel twaalfde team. “Ik geloof nog steeds dat we meer teams nodig hebben, niet meer races. Als een Chinees team een aanvraag zou indienen, kan ik je zeggen – en ik spreek nu namens de FOM – dat ze dat allemaal een goed idee zouden vinden, omdat het goed voor de zaken zou zijn.” Volgens The Times is er op dit moment geen officieel bod vanuit een Chinees team om als twaalfde renstal op de grid plaats te nemen, al zijn er wel gesprekken gaande tussen de FIA en Chinese fabrikanten.

Toch wil Ben Sulayem niet koste wat kost een twaalfde team op de grid. “Moeten we zomaar een twaalfde team toevoegen? Nee, het moet het juiste team zijn”, vervolgt de Emirati. “Ik spreek hierbij als sportman, die graag het karakter van de sport behoudt. De anderen zouden zeggen dat de taart nu al verdeeld moet worden onder elf teams, en dat is een argument dat ik begrijp. Maar de inkomsten groeien gestaag”, sluit de FIA-voorzitter af.

