Mohammed Ben Sulayem gaat voor een tweede termijn als FIA-voorzitter, ondanks de stevige kritiek op zijn leiderschapsstijl en de soms snoeiharde beschuldigingen. Het laat hem volledig onberoerd, stelt hij. FORMULE 1 Magazine ging in Silverstone op audiëntie bij zo ongeveer de minst populaire man uit de paddock en sprak met hem onder andere over Max Verstappen. “Mijn verstandhouding met Max is zo goed als met alle andere coureurs.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Mohammed Ben Sulayem, waarin het onder andere gaat over alle kritiek op zijn persoon, de mogelijkheid van een F1-race in Afrika, een twaalfde team op de grid, de eventuele terugkeer van de V8-motor in de Formule 1 en dus over Max Verstappen. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

U wordt geregeld bekritiseerd. Ook door de F1-coureurs die zeggen dat ze beter en vaker door de FIA gehoord willen worden.

“Ik heb met hen gezeten. En ook met WRC- en andere coureurs. Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer. Zij spreken met mij en ik met hen. Maar als we het bijvoorbeeld over het verbod op vloeken op FIA-kanalen gaan hebben, geloof me, daar zal ik altijd aan vasthouden. Ik was zelf ook ooit coureur, maar ik heb nooit gevloekt. We moeten onszelf gewoon beheersen, de coureurs ook. Het zijn stuk voor stuk intelligente mensen, ambassadeurs van onze sport. Sterker, zij zijn de toekomst van onze sport.”

‘Max is hongerig en slim’

“Voor mij persoonlijk was Muhammad Ali de grootste sportman ter wereld. Ik heb hem nooit horen vloeken. En terug naar de autosport, ook Lewis Hamilton heb ik niet horen vloeken, bij geen van zijn teams. Inmiddels hebben we paragraaf B van de International Sport Code aangepast om de sancties tegen vloeken te versoepelen. We hebben dus wel degelijk naar de coureurs geluisterd. Tegelijkertijd, we handelen ook in het algemeen belang en het belang van de FIA.”

U heeft wel vaker met Max Verstappen gesproken. Zelfs op de grid nog wel eens. Hoe zou u jullie verstandhouding noemen?

“Zo goed als met alle andere coureurs. Max is een groot kampioen, een jonge kampioen ook. Dus hij is hongerig, slim en hij wil echt winnen. Hetzelfde geldt voor de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. En dan heb je ook nog Charles Leclerc. Het zijn stuk voor stuk geweldige coureurs. En je ziet ze snel volwassen worden. Vijftien jaar geleden zag je niet zoveel jongeren op de grid. Ik herinner met dat ik Kimi Antonelli’s superlicentie ondertekende en dat ik zag dat hij 17 was. Als je dat tot je door laat dringen, dan is het eigenlijk ongelooflijk.”

