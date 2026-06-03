Een vergadering van de F1-commissie op dinsdag heeft opnieuw geen overeenstemming opgeleverd over mogelijke nieuwe motorplannen voor 2027. Het voorstel van de FIA om de rol van de verbrandingsmotor te vergroten, onder meer via een 60-40-verhouding, bleef onbeslist. Wel zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent de wintertests voorafgaand aan het seizoen en de zogenaamde TPC-programma’s. Zo komt er vanaf volgend jaar een extra testdag bij.

De FIA sprak eerder van een ‘principeakkoord’, waarbij de Formule 1 zou overstappen op een 60-40-verhouding en dus meer zou leunen op de interne verbrandingsmotor. Toch is er voorlopig nog geen sprake van een definitieve wijziging. Daarvoor is een meerderheid nodig van vier van de zes motorleveranciers, maar die lijkt voorlopig niet in zicht. Met name de extra investeringen en technische gevolgen zorgen voor verdeeldheid, waarbij onder meer Honda en Audi terughoudend zijn.

Ferrari zou ondertussen achter de schermen druk uitoefenen om de richting van de plannen verder te beïnvloeden. Mochten de 2027-regels worden geaccepteerd, dan kan de ADUO-regel voor dit seizoen worden geschrapt, terwijl de Scuderia juist rekent op ADUO om het gat naar Mercedes te dichten. Naar verluidt wordt daarbij ook de mening van Cadillac – en moederbedrijf General Motors – beïnvloed. De Amerikaanse formatie is voorlopig immers een klantenteam van de Italianen.

Druk van Max Verstappen

Er is veel afhankelijk van de toekomstige reglementen. Max Verstappen – een van de grootste criticasters van de huidige formule – liet meermaals doorschemeren dat de motorregels hem richting de uitgang duwen. Toen duidelijk werd dat de voorgestelde aanpassingen van de FIA mogelijk door andere teams worden geblokkeerd, hintte hij opnieuw op een voortijdig vertrek. “Als het zo blijft als het nu is… dan zien we wel verder”, verklaarde hij in Canada.

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Op andere vlakken zijn er dinsdag wel besluiten genomen. Zo wordt de wintertest voor het komende seizoen uitgebreid van drie naar vier dagen. De exacte locatie is nog niet bevestigd, al lijkt Bahrein opnieuw de meest logische kandidaat, afhankelijk van de situatie in de regio. Tot slot zijn er aanpassingen doorgevoerd in de TPC-regels (Testing of Previous Cars) bedoeld om te voorkomen dat teams deze tests gebruiken voor competitieve voordelen richting de toekomst. Daarnaast zijn kleine wijzigingen aan aerodynamica en carrosserie voor 2027 goedgekeurd.

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