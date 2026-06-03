FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem wil de Formule 1 op termijn weer laten rijden met V8-motoren. Dat verkondigde hij tijdens de GP van Miami. In een nieuw bericht op sociale media pleit hij opnieuw voor een terugkeer van de atmosferische krachtbronnen. Hij mikt daarbij op 2031, al zou de koningsklasse idealiter al een jaar eerder met V8-motoren racen. Er is nog niets concreets vastgelegd, al hebben meerdere teams aangegeven de plannen te steunen.

Ben Sulayem lichtte zijn visie dinsdag toe via Instagram, waar hij zijn V8-plannen nogmaals kracht bij zette. “Ik zet me ervoor in om V8-motoren terug te brengen naar de Formule 1”, luidde het bijschrift. “Idealiter al in 2030, maar zeker in 2031 als onderdeel van de volgende FIA-reglementencyclus. V8-motoren zijn lichter, eenvoudiger en goedkoper, terwijl duurzame brandstoffen ervoor zorgen dat ze aansluiten bij onze milieudoelstellingen. Het allerbelangrijkste is dat ze het unieke, intense geluid terugbrengen dat fans over de hele wereld met de Formule 1 associëren.”

De uiteindelijke richting voor de volgende generatie motoren ligt nog niet vast. Wel is duidelijk dat de discussie over de toekomst van het motorenreglement inmiddels in een stroomversnelling is geraakt. De huidige regels zijn de afgelopen maanden onderwerp van kritiek geweest, zowel vanuit de fans als vanuit het rijdersveld. Zo dreigde Max Verstappen meermaals met vertrek uit de sport. De Nederlander heeft al vaker aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor de atmosferische motoren van weleer, en ook fans verlangen naar de V8-beleving van vroeger.

Voordelen van een V8

Mohammed Ben Sulayem is doorgaans weinig populair bij het F1-publiek, mede doordat hij veel macht naar zich toetrekt binnen het bestuursorgaan. Onlangs liet hij nog weten dat hij de termijnslimiet voor het voorzitterschap wil schrappen. Zo kan hij langer dan de momenteel toegestane drie termijnen aanblijven. Desondanks houdt hij de fans met zijn V8-plannen een mooie belofte voor. “Lichter, goedkoper, veiliger, luider en simpeler”, somde hij voordelen op. De vraag blijft hoe realistisch de plannen van de Emirati zijn.

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Verschillende teambazen én fabrikanten hebben aangegeven wel open te staan voor een terugkeer naar V8-motoren. Deze werden voor het laatst gebruikt in 2013, vóór de start van het hybride tijdperk. Mercedes heeft via teambaas en CEO Toto Wolff al zijn steun uitgesproken voor deze stap. De Oostenrijker droomde zelfs hardop van een ‘mega-motor’, inclusief elektrisch component. Red Bull staat eveneens positief tegenover V8-motoren, zo bevestigde Laurent Mekies.” Als Red Bull staan we daar zeker voor open”, reageerde de Fransman in Miami. Hij legde uit dat het team voor 2026 ook vanaf nul is begonnen.





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