De FIA heeft de samenwerking met AlphaTauri verlengd. Het kledingmerk – een dochteronderneming van Red Bull – blijft daardoor tot en met eind 2027 de officiële kledingpartner van de internationale autosportfederatie. De samenwerking begon in 2024 en voorziet FIA-medewerkers en -officials van technische kleding en accessoires voor werkzaamheden in de paddock, bij de wedstrijdleiding en tijdens evenementen over de hele wereld.

Volgens de FIA heeft de samenwerking de afgelopen jaren gezorgd voor een uniforme en professionele uitstraling tijdens uiteenlopende kampioenschappen, van karting tot de Formule 1. Ook bij officiële evenementen, zoals de jaarlijkse FIA Awards, blijft AlphaTauri verantwoordelijk voor de kledingcollectie. Daarmee blijft het merk ook betrokken bij de FIA Awards van 2026, die op 12 december in Shanghai worden gehouden.

Optimale prestaties

Craig Edmondson, commercieel directeur van de FIA, is tevreden met de verlenging. “De verlenging van dit partnerschap weerspiegelt het succes van onze samenwerking met AlphaTauri en onze gedeelde toewijding aan prestaties en innovatie”, liet hij weten. “FIA-medewerkers en -officials werken in enkele van de meest veeleisende omgevingen in de autosport. Ze zijn betrokken bij evenementen en kampioenschappen over de hele wereld, van karting tot de Formule 1 en van de 24 uur van Le Mans tot de Dakar Rally. De innovatieve kledinglijn van AlphaTauri helpt hen om optimaal te presteren, ongeacht de omstandigheden.”

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Ook AlphaTauri spreekt van een succesvolle samenwerking. “We zijn er trots op onze samenwerking met de FIA te verlengen tot 2027. Het is een genoegen om nauw samen te werken en kledingstukken te ontwikkelen die bestand zijn tegen de veeleisende omstandigheden op het circuit, zonder concessies te doen aan het design”, aldus Isabelle Mi-A Ko, wereldwijd directeur van AlphaTauri.

Tussen 2020 en 2023 had AlphaTauri nog een eigen F1-team. Moederbedrijf Red Bull gebruikte het juniorteam – voorheen Toro Rosso – om het eigen kledingmerk te promoten. Scuderia AlphaTauri reed vier seizoenen lang met een wit-blauwe livery, in lijn met de visuele identiteit van het merk. In 2024 kwam daar een einde aan en werd het zusterteam uit Faenza omgedoopt tot Racing Bulls.

De AlphaTauri AT03 van Pierre Gasly tijdens de GP van São Paulo GP (Getty Images)

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