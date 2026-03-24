De Chinese autogigant BYD onderzoekt mogelijk of het via een bestaand F1-team kan toetreden tot de koningsklasse. Rond het voorbije raceweekend in Shanghai kwamen al berichten naar buiten dat het bedrijf interesse heeft in een eigen renstal binnen de Formule 1. Opvallend, gezien het feit dat BYD hoofdzakelijk elektrische auto’s produceert. Toch zou de koningsklasse een Chinese deelnemer met open armen verwelkomen.

Volgens Auto, Motor und Sport onderzoekt BYD of de overname van een bestaand team haalbaar is. Alpine en Aston Martin zouden daarbij het meest voor de hand liggen. Het is inmiddels bekend dat de toekomst van Alpine onzeker is; de Franse formatie is sinds dit jaar niet langer een fabrieksteam. Bovendien is een deel van de aandelen sinds 2023 in handen van de investeringsgroep Otro Capital. Toto Wolff en Christian Horner zouden inmiddels strijden om een minderheidsaandeel in Alpine te bemachtigen. Aston Martin wordt eveneens door AMuS genoemd als mogelijke instap voor BYD, mede ingegeven door het gebrek aan resultaten onder leiding van teameigenaar Lawrence Stroll.

Twaalfde team

Een andere optie is het oprichten van een volledig nieuwe renstal. Op papier is er nog plaats voor een twaalfde team, maar het opzetten van een dergelijke organisatie vraagt om forse investeringen. Cadillac heeft inmiddels bewezen dat het mogelijk is om vanaf nul een team op te bouwen, al traden de Amerikanen toe bij de start van een nieuw reglementair tijdperk. Volgens diezelfde formule zou BYD moeten wachten op de reglementen van 2030.

Waar Cadillac – dat eerder onder de naam Andretti wilde deelnemen – op de nodige weerstand stuitte bij FOM en de FIA, zou BYD juist met open armen worden ontvangen. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft eerder bevestigd dat er na Cadillac ook ruimte is voor een Chinees F1-team. Vanuit commercieel oogpunt is een Chinese fabrikant immers bijzonder waardevol voor de sport. Na het succes in de Verenigde Staten richt de Formule 1 zich al langer op het aanboren van de Aziatische markt, en BYD kan daarin een belangrijke rol spelen. Internationaal groeit bovendien de naamsbekendheid van het merk. Onlangs stootte het bedrijf Tesla van de troon als grootste fabrikant van elektrische auto’s.

