De populariteit van de Formule 1 heeft de afgelopen jaren nieuwe hoogten bereikt. Het bereik van de sport is groter dan ooit; landen staan inmiddels in de rij om een eigen Grand Prix te organiseren. Door de – al dan niet controversiële – nieuwe reglementen worden bovendien steeds meer autofabrikanten naar de sport getrokken. Naar verluidt verkent ook het Chinese BYD, de elektrische autogigant, de mogelijkheden om een eigen team op de grid te krijgen.

De nieuwe reglementen leggen de focus op verdere elektrificatie; een Formule 1-auto wordt in 2026 voor de helft aangedreven door een batterij. Dat leidde tot het toetreden van Cadillac en Audi, evenals de terugkeer van Honda. Audi kocht zich in via Sauber, terwijl Cadillac een compleet nieuw F1-team oprichtte. Op papier is er nog plaats voor een twaalfde renstal. Vorig jaar gingen er al geruchten over een nieuw Saoedische team, maar nu zou ook BYD interesse hebben getoond.

BYD naar de Formule 1?

Het Amerikaanse Bloomberg meldt dat het Chinese bedrijf de mogelijkheden onderzoekt om toe te treden tot de autosport. BYD zou verschillende klassen op het oog hebben, waaronder het WEC én de Formule 1. Die berichtgeving is op zijn minst opvallend te noemen. Het moge duidelijk zijn dat BYD marktleider is in de productie van elektrische auto’s, terwijl in beide raceklassen hoofdzakelijk met verbrandingsmotoren wordt gereden.

Toch zou de Formule 1 BYD met open armen verwelkomen, zoveel is duidelijk. De koningsklasse groeit de laatste jaren namelijk sterk op de Aziatische markt, ook in China. De Chinese Grand Prix in Shanghai keerde in 2024 terug op de kalender en is uitgegroeid tot een razend populair evenement. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verklaarde eerder dat de komst van een Chinese renstal een logische volgende stap zou zijn na het toetreden van Cadillac.

