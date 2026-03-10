Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zich kritisch uitgelaten over de eerste race onder de nieuwe reglementen. De Oostenrijker benadrukt dat men niet te snel moet oordelen over de nieuwe auto’s, al zegt hij tegelijkertijd dat de inhaalacties in Melbourne wel heel kunstmatig aanvoelden. Bovendien zal het gas loslaten op de rechte stukken nooit echt passen bij het DNA van de Formule 1, meent hij.

De seizoensopener in Australië werd gewonnen door George Russell, op de voet gevolgd door Kimi Antonelli. Het betekende een eerste één-tweetje voor Mercedes, dat op basis van de wintertests al over de meest competitieve bolide beschikte. Red Bull, het voormalige team van Helmut Marko, pakte acht punten dankzij Max Verstappen, die zich vanaf de twintigste startplaats naar voren vocht. Isack Hadjar had een betere uitgangspositie, maar viel voortijdig uit met motorpech.

‘Rijmt niet met het DNA van Formule 1’

Aanvankelijk kon Marko de race nog wel waarderen, vooral door het gevecht in de openingsfase tussen Russell en Charles Leclerc. “De eerste paar ronden waren een mooi schouwspel”, concludeerde hij bij Sport.de. “Toen de Mercedes-coureurs stopten met strijden en wegreden, werd echter duidelijk hoe dominant Mercedes daadwerkelijk is.” Volgens Marko gaven de vele inhaalacties bovendien geen realistisch beeld van de kwaliteit van het racen. De Formule 1 promootte op sociale media trots dat er 120 inhaalacties waren, tegenover 45 een jaar geleden, maar daar plaatste Marko zijn vraagtekens bij.

LEES OOK: Cynische Stroll kon niet racen in Melbourne: ‘Heb gewoon rondjes gereden’

“Ik zou het niet eens inhalen noemen”, stelde hij kritisch. “De coureurs reden simpelweg langs elkaar, waarmee het klassieke inhalen er echt niet op vooruit is gegaan: acties waarbij iemand later op zijn rem trapte of beter de bocht uitkwam, hebben we niet gezien.” Volgens Marko wringt het energiebeheer nog het meest met het karakter van de sport. “Het meest irritante is om te horen dat iemand het gaspedaal loslaat op het rechte stuk”, verzuchtte hij. “Dat is gewoon moeilijk te rijmen met het DNA van de Formule 1. Maar nogmaals: de reglementen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Er zal zeker nog vooruitgang worden geboekt.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.