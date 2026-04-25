Helmut Marko heeft verteld dat het mislopen van een vijfde opeenvolgende wereldtitel voor Max Verstappen vorig seizoen de directe aanleiding was voor zijn vertrek bij Red Bull Racing. De Oostenrijker, jarenlang adviseur en drijvende kracht achter het talentenprogramma van het team, weerspreekt dat zijn beslissing voortkwam uit vermoeidheid of moeite met een nieuwe generatie coureurs.

“Nee. De reden was mijn teleurstelling dat we in 2025 het wereldkampioenschap niet hebben gewonnen, daar wilde ik voor mezelf conclusies aan verbinden”, zo stelt Marko in Die Zeit.

Red Bull en Verstappen kwamen in 2025 twee punten tekort voor de wereldtitel, die naar Lando Norris ging. Volgens Marko maakte juist die minimale marge de nederlaag extra pijnlijk, omdat er meer op het spel stond dan alleen het kampioenschap. “Het zou Max’ vijfde opeenvolgende wereldkampioenschap zijn geweest. Dat is alleen Michael Schumacher ooit gelukt met Ferrari. Het was een enorme teleurstelling”, aldus Marko.

‘Brein van 25-jarige’

In het interview schetst Marko bovendien zijn denkwijze over ‘absolute winnaars’, waarbij hij parallellen trekt met eerdere Red Bull-kampioenen. “Vettel had 18 van de 20 races in de Formule BMW gewonnen en was ontevreden over die twee die hij niet had gewonnen. Dat was pure vastberadenheid.”

Over Max Verstappen zegt Marko: “Max gaf toen al de indruk dat het brein van een 25‑jarige in het lichaam van een 15‑jarige zat. Hij had een glashelder doel, mede dankzij de uiterst doeltreffende en strenge opleiding van zijn vader.”

