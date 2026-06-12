De eerste vrije training van de GP Barcelona-Catalunya blijkt vooral een feest van rookies en andere jonge coureurs, maar het maakt de tevredenheid bij George Russell er niet minder om. De Mercedes-coureur toont zich in de eerste van drie trainingssessies veruit de snelste. Max Verstappen (vierde) worstelt met de RB22.

Fernando Alonso is een van de eersten die de baan opdraait nadat het licht vrijdagmiddag om half twee op groen is gesprongen. Hij vertelde donderdag dat het zomaar eens zijn laatste raceweekend op de baan nabij Barcelona kan zijn. Doordat Madrid de Spaanse GP organiseert is Barcelona voortaan als ‘Catalaanse GP’ veroordeelt tot een roulatiesysteem met de GP België. Na dit weekend is het daardoor in 2028 pas weer zover. Dan is Alonso vermoedelijk al gestopt.

Geen wonder dat hij graag nu nog rondrijdt op het circuit waar zovele fans van hem op de tribunes zitten. Andere ervaren coureurs laten de eerste sessie juist veelal aan zich voorbij gaan: Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Alex Albon en Lando Norris zijn er niet bij, ook WK-leider Kimi Antonelli ontbreekt. Aan kennis van het circuit geen gebrek en dus is het voor teams een mooie gelegenheid om rookies in te zetten (coureurs die minder dan drie F1-races hebben gereden).

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Zo zijn ditmaal Fred Vesti (Mercedes), Dino Beganovic (Ferrari), Leonardo Fornaroli (McLaren), Ayumu Iwasa (Red Bull), Colton Herta (Cadillac), Luke Browning (Williams) en Paul Aron (Audi, uitgeleend door Alpine) van de partij. Alleen Racing Bulls, Alpine en Haas laten beide vaste coureurs rijden.

Onder hen dus ook Verstappen. Hij klaagt na ruim een kwartier over de wegligging van de RB22: hij heeft naar eigen zowel overstuur als onderstuur en concludeert dat het verschrikkelijk is. Werk aan de winkel dus. Later in de sessie gaat het, op de zachte band, allicht een stuk beter. De Nederlander rijdt een op dat moment snelste tijd en heeft dan al dertien ronden achter de kiezen.

Toch heeft menig coureur moeite om de auto op de baan te houden. Gabriel Bortoleto belandt zelfs in de grindbak, maar kan net op tijd de Audi onder controle krijgen en zijn weg vervolgen. Aron doet het van de jonge vervangers in VT1 overigens in diezelfde Audi prima. Minder goed vergaat het Browning; hij heeft pech dat de Williams-bolide een elektronisch probleem heeft en hij daardoor niet kan rijden.

In het laatste kwartier van de sessie neemt George Russell het heft in handen, de Mercedes-coureur herovert de koppositie. Verstappen moet in eerste instantie ruim zes tienden van een seconde toegeven, vlekkeloos verloopt de sessie dan ook allerminst. Verrassend snel is Fornaroli. De F2-kampioen van afgelopn jaar rijdt bij zijn McLaren-debuut de top-5 in.

Als VT1 iets zegt over de verhoudingen dan is het dat Mercedes dit weekend oppermachtig zal zijn. Russell blijft namelijk Piastri (McLaren) en Leclerc (Ferrari) in de top-drie respectievelijk twee en vijf tienden voor in de tijdenlijst van de eerste sessie. Verstappen eindigt als vierde, maar het verschil zal hem niet bevallen.

Uitslag eerste vrije training:

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