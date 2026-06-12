Pierre Gasly heeft zijn derde plaats in de GP van Monaco teruggekregen nadat de FIA haar eerdere beslissing om de Alpine-coureur twee tijdstraffen op te leggen heeft teruggedraaid. De Fransman kreeg tweemaal een tijdstraf omdat hij de snelheidslimiet in de pitstraat zou hebben overschreden. Na een succesvol herzieningsverzoek van Alpine is de einduitslag van de race echter opnieuw veranderd en erft Gasly alsnog de derde plaats.

Gasly kwam aanvankelijk ‘gewoon’ als derde over de meet in het prinsdom. De Fransman was vanaf P9 naar een knappe podiumplaats geklommen. Door twee tijdstraffen van vijf seconden zakte hij echter terug in de eindklassering, waardoor Isack Hadjar opschoof naar de derde plaats en zijn eerste Red Bull-podium leek te behalen. Alpine ging vervolgens in beroep bij de FIA. Donderdag maakte de organisatie bekend dat de Franse renstal genoeg relevant bewijsmateriaal had aangeleverd om de zaak te heropenen. Doorslaggevend was het bericht dat FOM – de officiële tijdwaarnemer – mogelijk foutief de pitstraatsnelheden had gemeten.

Alpine krijgt gelijk

Vrijdag werd Alpine in het gelijk gesteld en kreeg Gasly zijn podiumplaats terug. In een officiële verklaring liet het team weten: “We verwelkomen de beslissing van de FIA om ons beroep op het recht op herziening te honoreren na de einduitslag van de GP van Monaco van afgelopen weekend.”

“Als gevolg hiervan hebben de stewards de twee straffen van vijf seconden ingetrokken, waardoor de derde plaats van het team wordt hersteld”, vervolgde het bericht. “We willen de FIA en FOM bedanken voor hun transparantie en medewerking gedurende het hele herzieningsproces en voor het nemen van deze beslissing. De focus van het team ligt nu volledig op de GP van Barcelona-Catalonië. We streven naar het best mogelijke resultaat voor beide auto’s.” Door het ingrijpen van de FIA schuift Isack Hadjar terug naar P4.

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Gasly was echter niet de enige coureur die werd bestraft in Monaco. Lewis Hamilton, George Russell, Franco Colapinto én Oscar Piastri kregen ook tijdstraffen opgelegd, maar hadden deze al uitgezeten in het raceverloop. Bovendien hebben hun teams – anders dan Alpine – geen verzoek tot herziening ingediend. Volgens de FIA bestaat er dan ook geen mogelijkheid om die straffen alsnog ongedaan te maken. “De stewards merken op dat sommige andere auto’s die een straf kregen, deze ook hebben uitgezeten”, liet de organisatie weten. “Dat heeft helaas invloed gehad op hun strategie en daarmee op hun eindresultaat. Er zullen ongetwijfeld vragen blijven bestaan over die overtredingen. Er is echter geen reglement dat de stewards de bevoegdheid geeft om een reeds uitgezeten straf ongedaan te maken.”

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