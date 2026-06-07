Het Europese F1-seizoen is in volle gang! Na de GP van Monaco reizen Max Verstappen en consorten direct door naar Barcelona voor de inaugurele GP van Catalonië. Deze tweede halte in het Europese tweeluik wordt verreden op het bekende Circuit de Barcelona-Catalunya, al heet het evenement niet langer de GP van Spanje; die eer is voorbehouden aan de race in Madrid later dit jaar. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend in Barcelona.

In 1991 verscheen het Circuit de Barcelona-Catalunya voor het eerst op de F1-kalender. Sindsdien zijn er meerdere memorabele races verreden op Spaanse bodem. In Nederland staat de baan voor altijd in het teken van de eerste overwinning van Max Verstappen in 2016, tevens de eerste Grand Prix-zege van een Nederlandse F1-coureur. Het is de vraag wat de Limburger anno 2026 kan uitrichten, nu de race is omgedoopt tot de GP van Barcelona-Catalonië. Na de unieke omstandigheden in Montreal en Monaco verwacht men dat in Spanje de ware krachtsverhoudingen worden blootgelegd.

Lees alles over de GP van Barcelona-Catalonië: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP Barcelona-Catalonië 2026

Vrijdag 12 juni

VT1: 13.30 -14.30 uur

VT2: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 13 juni

VT3: 12.30 – 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 14 juni

Race: 15.00 – 17.00 uur

Lees hier alles over de GP Barcelona

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