Carlos Sainz kijkt terug op een moeizame thuisrace in Barcelona. De Williams-coureur beleefde de afgelopen weken een sterke reeks met races in Miami, Canada en Monaco, maar voor eigen publiek slaagde hij er niet in de top tien binnen te dringen. De eigenschappen van het Circuit de Barcelona-Catalunya speelden Williams niet in de kaart. Als het team ook op de snellere circuits op de F1-kalender wil meedoen om de punten, moet het ’terug naar de tekentafel’, aldus Sainz.

De GP van Catalonië legde een aantal tekortkomingen van de FW48 pijnlijk bloot. Zo kampt Williams nog altijd met een gebrek aan downforce, terwijl ook het hoge gewicht van de nieuwe bolide een rol speelt. Op unieke circuits als Montreal en Monaco vallen die zwakke punten minder op, maar in de snelle bochten van Barcelona kwamen ze onverbiddelijk aan het licht. Zowel Sainz als teamgenoot Alex Albon bleef buiten de punten; de Spanjaard kwam als twaalfde over de meet.

“Eerlijk gezegd hadden we wel verwacht dat het moeilijk zou worden”, reageerde Sainz openhartig. “Toch was het, als ik er nu op terugkijk, een schok om te zien hoe ver we achterlopen in de bochten met gemiddelde en hoge snelheid. Dat komt deels door het gewicht, maar vooral door het gebrek aan downforce”, lichtte hij toe. “Ik wil het geen schok of wake-upcall noemen, want we hadden dit al voorzien. Er heerst vooral het besef dat we nog ver verwijderd zijn van het niveau waarop we zouden moeten presteren.” Williams hoopte de stijgende lijn van vorig jaar in 2026 door te trekken, maar liep na het missen van de shakedown in Barcelona al vroeg achter de feiten aan.

Terug naar de tekentafel

“We moeten terug naar de tekentafel”, luidde de conclusie van Sainz, “en meer upgrades aan de auto toevoegen. Op een sneller circuit lopen we duidelijk te ver achter.” Teamgenoot Albon bracht het er nog slechter vanaf. Na een teleurstellende kwalificatie (P18) werd zijn race gehinderd door een loszittende onboard-camera. Tijdens een lange pitstop moesten de monteurs de camera uit veiligheidsoverwegingen opnieuw bevestigen, waarna zijn race feitelijk veranderde in een testsessie.

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Sainz houdt desondanks vertrouwen in de upgrades die de komende maanden worden geïntroduceerd, al verwacht hij niet dat Williams daarmee direct een grote sprong voorwaarts maakt. “Ik weet wat er komen gaat en normaal gesproken hebben upgrades binnen dit team altijd effect. Tegelijkertijd weet ik niet of het voldoende zal zijn om de achterstand op circuits als Barcelona goed te maken. Het team doet zijn uiterste best, maar daarvoor moeten we simpelweg nóg meer doen. Dit was een uitstekend circuit om de prestaties van de auto te meten en dit weekend kwamen we 1,6 tot 1,9 seconden tekort ten opzichte van de koplopers. Het middenveld ligt inmiddels zes à zeven tienden voor ons. Dáár richten we ons nu op”, besloot hij.

Een extra lange pitstop voor Alex Albon in Barcelona (Getty Images)

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