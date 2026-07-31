Oud-Haas-teambaas Günther Steiner waarschuwt huidig Williams-teambaas James Vowles. Volgens de Italiaan neemt de druk op Vowles alsmaar toe, nu zijn Britse renstal niet presteert zoals gehoopt onder de 2026-reglementen. Steiner verwacht dat Vowles het tij nog dit seizoen moet keren. ‘Anders lig je eruit’, waarschuwt hij.

Met een zeventiende en achttiende plaats voor respectievelijk Alex Albon en Carlos Sainz tijdens de GP Hongarije gaat het team van Williams niet met een lekker gevoel de zomerstop in. De Britse renstal worstelde op de Hungaroring wederom met het racetempo, waardoor er voor Sainz niet meer inzat dan een gevecht in de achterhoede met Fernando Alonso.

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Het vormt een groot contrast met het Williams van een jaar geleden, toen diezelfde Sainz nog twee podiumplaatsen behaalde. Ook oud-teambaas Günther Steiner ziet hoe het Britse team ‘steeds verder terugzakt’. De Italiaan heeft daarom een boodschap aan teambaas James Vowles. “Hoezeer ik ook vind dat hij (Vowles, red.) zijn werk niet goed doet, ik denk dat je hem op zijn minst de tijd moet geven om al zijn e-mails te lezen die hij aan het begin van het jaar heeft ontvangen,” grapte Steiner in de Red Flags-podcast.

De oud-teambaas waarschuwt Vowles vervolgens om voor het einde van het jaar met een oplossing te komen voor Williams. “Anders laat hem dan gaan”, vervolgt Steiner. “Als het zo doorgaat als nu, zullen er na vijf of zes races volgend jaar veranderingen plaatsvinden. Je hebt genoeg tijd gehad om je e-mails te lezen en dingen te verbeteren. En als je dat niet hebt gedaan, dan lig je eruit.”

Achteruitgang

Vowles ging in 2023 aan de slag bij Williams als teambaas. In 2025 behaalde het team voor het eerst onder zijn leiding twee podiumplaatsen. Carlos Sainz reed in Azerbeidzjan en Qatar tweemaal naar de derde plek. Sinds de introductie van het nieuwe reglement worstelt Williams echter weer, waardoor het team momenteel negende staat in het constructeurskampioenschap. Alleen Aston Martin en Cadillac behaalden nog minder WK-punten.

“Aan het begin van het seizoen beloofden Williams ons: ‘We komen terug; we weten precies wat we moeten doen,’” stelde Steiner. “En wat blijkt? Op dit moment gaan ze achteruit in plaats van vooruit.”

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