Aston Martin-topingenieur Mike Krack heeft zich na afloop van de GP van Catalonië in Barcelona verontschuldigd bij de fans. Het team blikte opnieuw terug op een teleurstellend weekend, met name voor thuisheld Fernando Alonso. De Spanjaard vertrok zondag vanuit de pitstraat na een motorwissel, maar haalde het einde van de race niet door een kapotte batterij. Medio juli wil Aston Martin verlossende upgrades introduceren.

Waar de Britse renstal de hardnekkige trillingsproblemen in de AMR26 inmiddels heeft verholpen, worden coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll nog steeds geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen. De tweevoudig wereldkampioen heeft zijn hoop gevestigd op de tweede seizoenshelft, wanneer zowel in het chassis als in de aandrijflijn grootschalige upgrades zijn gepland. De FIA gaf Honda via de nieuwe ADUO-regeling al de meeste ontwikkelingsmogelijkheden van alle betrokken motorleveranciers.

Excuses

Desalniettemin maakte Aston Martin in Barcelona opnieuw een verslagen indruk; geen van beide coureurs haalde de eindstreep. Topingenieur Mike Krack bood achteraf zijn excuses aan aan de vele fans die het raceweekend hadden bezocht. “Een teleurstellend weekend na een aantal teleurstellende weken”, vatte hij de recente reeks samen tegenover de aanwezige media. “Ik denk dat we een moeilijk weekend hadden verwacht, maar slecht presteren en dan ook nog eens met twee uitvalbeurten eindigen, blijft pijnlijk”, verzuchtte hij.

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“Ik heb medelijden met alle fans in groene shirts op de tribunes en in de paddock”, vervolgde hij. “Er waren er echt veel; toen we het circuit op en af reden, was het prachtig om al die mensen in het groen te zien, maar we konden ze niets geven om voor te juichen. We startten vanuit de pitstraat en konden de race vervolgens niet met een fatsoenlijk resultaat afsluiten. Dat is ontzettend jammer. Het spijt me voor alle fans die dure kaartjes hebben gekocht om hun helden te zien. We hebben hen niet de kans kunnen geven om voor iets te juichen.”

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