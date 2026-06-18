George Russell kreeg voor de zoveelste keer dit seizoen tijdens een raceweekend met pech te maken. Tijdens zijn laatste pitstop in Barcelona werd de voorvleugel van zijn W17 verkeerd afgesteld, waardoor het tempo in de slotfase bij de Brit ontbrak. Volgens topman Bradley Lord had deze fout, samen met pech met timing van de Virtual Safety Car, zeker invloed op de slotfase van de race: “We hadden onszelf anders wel in een sterkere positie kunnen brengen om die overwinning te behalen.”

George Russell vertrok tijdens de GP Catalonië in Barcelona met goede moed vanaf de pole position. De Brit hield de leiding in de race ook stevig in handen in de openingsfase. De Virtual Safety Car – veroorzaakt door de uitvalbeurt van Fernando Alonso – gooide echter roet in het eten. Lewis Hamilton kon hierdoor een ‘gratis’ pitstop maken en kwam voor Russell weer op de baan. Even leek de Brit voor het zesde raceweekend op rij nog eens kostbare WK-punten op Andrea Kimi Antonelli in te leveren, totdat de W17 van de jonge Italiaan het begaf.

‘In theorie hadden we race kunnen winnen’

Russell kwam uiteindelijk als tweede over de finishlijn in Barcelona, maar volgens Mercedes-topman Bradley Lord waren de Zilverpijlen dicht bij een volgende zege op rij. “In theorie hadden we die race kunnen winnen”, concludeert Lord in de Mercedes Debrief. “We hadden een heel sterk tempo met George op de mediumbanden in de eerste stint, en Kimi was erg sterk op de harde banden in de tweede en derde stint, terwijl George zich in die stints iets minder op zijn gemak voelde in de auto.”

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Toch zegt ook Lord eerlijk dat de beide Mercedes-coureurs kostbare tijd verloren door met elkaar het gevecht aan te gaan in de tweede stint. “Het is ook waar dat Ferrari een beetje geluk had met de VSC, waardoor Lewis bij die laatste pitstop voor onze auto’s op de baan kwam. Als dat niet was gebeurd, had hij zich een weg door het veld moeten vechten”, zegt de Mercedes-topman. “Dat betekent niet dat het resultaat per se anders zou zijn geweest, maar we hadden onszelf wel in een sterkere positie kunnen brengen om die overwinning te behalen.”

Nog meer pech bij Russell

Of het dan uiteindelijk Russell zou zijn geweest die sinds de GP Australië zijn eerste zege weer zou pakken, is de vraag. Tijdens zijn laatste pitstop in Barcelona kreeg de Brit voor de zoveelste keer dit seizoen met pech te maken. “Tijdens onze laatste pitstop hadden we de voorvleugel verkeerd afgesteld vanwege een probleem met het afstelpistool”, onthult Lord. “Daardoor reed George met een auto die heel, heel erg overstuurde, wat zijn tempo in de slotfase zeker negatief beïnvloedde.”

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