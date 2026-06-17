Mercedes blijft zich verzetten tegen de aangepaste uitslag van de GP van Monaco. Nadat de FIA vorige week besloot de tijdstraffen van Pierre Gasly terug te draaien, maakte Toto Wolff in Barcelona bekend dat het team naar de FIA zou stappen. Inmiddels heeft de Duitse renstal officieel een verzoek tot herziening ingediend. De FIA heeft bevestigd dat de zaak zaterdag tijdens een virtuele hoorzitting wordt behandeld.

De controverse ontstond nadat Alpine met succes protest aantekende tegen de tijdstraffen die Pierre Gasly na afloop van de race kreeg wegens te hard rijden in de pitstraat. Die sancties werden geschrapt vanwege een meetfout van FOM. Voor George Russell pakte de situatie anders uit. De Mercedes-coureur kreeg eveneens een tijdstraf van vijf seconden, maar doordat die tijdens de race onjuist werd uitgevoerd, volgde een drive-through penalty. Daarmee viel Russell uiteindelijk buiten de punten.

Hoorzitting Mercedes

De FIA heeft nu bevestigd dat het verzoek van Mercedes officieel is ontvangen en zaterdag wordt beoordeeld. “De stewards hebben op vrijdag 12 juni 2026 een verzoek tot herziening ontvangen van Mercedes“, aldus een verklaring van de organisatie. “De teamvertegenwoordiger wordt verzocht zich op zaterdag 20 juni 2026 bij de stewards te melden met betrekking tot bovenstaande. De hoorzitting zal virtueel plaatsvinden via een videoconferentie; details hierover zullen in een aparte mededeling worden verstrekt.”

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“Deze hoorzitting zal uit twee delen bestaan”, verduidelijkt het bericht. “Het eerste deel dient om de ontvankelijkheid van het verzoek te beoordelen. Indien het verzoek ontvankelijk is, zal vervolgens worden vastgesteld of er sprake is van een ‘significant en relevant nieuw element dat de stewards niet ter beschikking stond ten tijde van de betreffende beslissing’.” De FIA voegt daaraan toe: “Mochten de stewards vaststellen dat er sprake is van een dergelijk element, dan zal er een tweede deel van de hoorzitting volgen op een nader te bepalen tijdstip.” Intussen hebben ook McLaren en Red Bull aangegeven de gewijzigde uitslag van de GP van Monaco aan te willen vechten. Laurent Mekies sprak eerder van een ‘principekwestie’ terwijl de papaja’s woensdag een uitgebreide verklaring presenteerde.

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