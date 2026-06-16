Isack Hadjar heeft na de Grand Prix van Catalonië zijn kritiek geuit over de startprocedure van Red Bull. Volgens de Fransman is de huidige werkwijze te complex, waardoor hij te weinig marge heeft om consequent goed van zijn plek te komen. Hadjar verloor bij de start in Barcelona maar liefst acht positie en vindt dat het team snel met een oplossing moet komen. “Zondag was het echt een nachtmerrie”, aldus Hadjar.

Isack Hadjar benadrukt dat de problemen vaak terugkomen. Ook Max Verstappen verloor dit seizoen al vaker terrein in de openingsfase van de races. Daarom vindt de Fransman dat er gekeken moet worden naar de starts van het team van Red Bull. “Elk raceweekend is hetzelfde verhaal. Zondag was het echt een nachtmerrie, maar eigenlijk had ik er het hele weekend al moeite mee. Dit is echt het belangrijkste punt waar we aan moeten werken”, vertelde Hadjar in de paddock in Barcelona.

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‘Te moeilijk’

Volgens de Red Bull-coureur hebben andere teams hun startproblemen inmiddels beter onder controle gekregen, terwijl Red Bull nog altijd worstelt met de procedure. Hij wijst daarbij onder meer naar Mercedes, dat eerder dit seizoen eveneens moeite had om goed weg te komen bij de start. “We moeten echt aan onze starts werken, want zo kunnen we niet doorgaan. Iedereen heeft vooruitgang geboekt, maar ik ben juist achteruitgegaan. De procedure is te ingewikkeld”, aldus de Fransman.

In Barcelona kwamen de problemen opnieuw duidelijk aan het licht. Hadjar viel bij de start terug van de zesde naar de veertiende plaats, al wist hij zich later weer terug te vechten naar de zesde positie. Volgens de coureur vraagt de huidige procedure om een precisie die in de praktijk nauwelijks haalbaar is. “Van de zes proefstarts die we dit weekend hebben gedaan, was dit veruit de slechtste. En uitgerekend die moest gebeuren op de grid. Ik liet de motor twee keer afslaan, terwijl me dat het hele seizoen nog niet was overkomen. We moeten dit oplossen. Ik ben geen computer of machine. Ik kan niet tot op de 0,0001 procent nauwkeurig zijn. Zo werkt het gewoon niet”, besloot Hadjar.

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