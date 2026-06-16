Het team van Red Bull houdt vol dat er geen bewijs is dat Red Bull Ford Powertrains de beste F1-motor heeft gebouwd. De FIA maakte tijdens het raceweekend in Monaco de onderlinge krachtsverhoudingen bekend en zette de Red Bull-motor bovenaan, vóór de krachtbronnen van Mercedes en Ferrari. Daardoor komt het team niet in aanmerking voor extra ontwikkelingsmogelijkheden onder de ADUO-regeling.

In Monaco kregen alle betrokken motorfabrikanten te horen dat Red Bull momenteel de maatstaf is in de Formule 1. De aankondiging kwam voor velen als een verrassing, mede omdat het team van Max Verstappen in het kampioenschap ver achter Mercedes en Ferrari staat. Toch krijgen die teams via de ADUO-regels juist meer ontwikkelingsruimte van de FIA. Red Bull eiste de afgelopen weken meer duidelijkheid over de manier waarop de organisatie tot deze conclusie is gekomen. Ook Verstappen gaf in aanloop naar Barcelona aan dat het team zich ‘niet de snelste voelt‘.

De FIA stelde de rangorde op basis van gegevens van de verbrandingsmotor; het elektrische component werd buiten beschouwing gelaten. Mogelijk heeft dat bijgedragen aan de verrassende uitslag. Red Bull legt zich neer bij de gehanteerde meetmethode, maar vraagt zich nog altijd af hoe Mercedes lager kan zijn ingeschaald. “We staan volledig achter het feit dat de rangorde wordt bepaald op basis van de verbrandingsmotoren”, reageerde teambaas Laurent Mekies in Barcelona. “Iedereen is het daarover eens, dus dat is voor ons niet het probleem.”

Verschillen per circuit

“Waar we wél een diepgaander gesprek over willen voeren, is dat er simpelweg geen data bestaat die erop wijst dat wij sneller zouden zijn dan onze vrienden van Mercedes“, vervolgde hij. “Je moet absoluut zeker zijn van de manier waarop je de rangorde van de verbrandingsmotoren bepaalt. Alleen dan kun je erop vertrouwen dat je daadwerkelijk het dominante team bovenaan zet, en niet het team dat juist probeert die dominante kracht bij te benen.”

LEES OOK: Red Bull in beroep tegen FIA-uitspraak: ‘Principekwestie’, zegt Laurent Mekies

Mekies hintte erop dat de resultaten mogelijk zijn beïnvloed doordat de relatieve prestaties van de teams per circuit sterk verschillen. “Kijk naar Canada, een circuit waar het vermogen van de verbrandingsmotor bepalend is; daar kwalificeerden we ons als zesde. Vervolgens ga je naar Monaco, waar de motor een veel kleinere rol speelt, en dan zitten we slechts vier honderdsten van pole position.” Volgens Mekies heeft bovendien niet alleen Mercedes een sterk pakket afgeleverd. In Barcelona zag hij dat ook Ferrari het gat naar de top snel begint te dichten, misschien zelfs sneller dan Red Bull. “Het verschil tussen Mercedes en de teams die Mercedes achtervolgen, is de afgelopen races langzaam kleiner geworden”, besloot de Fransman. “Ferrari heeft een grote stap voorwaarts gezet met zijn pakket. Dat zij een race winnen op een circuit als Barcelona zegt veel over de kwaliteit van zowel het chassis als de motor.”

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Catalonië: ons online magazine vanuit Barcelona met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.