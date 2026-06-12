Max Verstappen kende geen positieve openingsdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Meer dan een zesde tijd zat er niet in voor de Limburger in de tweede vrije training. “We doen niet mee om de topposities”, erkent hij na afloop.

“We komen tekort in de snelle én de langzame stukken, dus eigenlijk overal”, vertelt Verstappen tegenover F1TV. De hele dag miste hij al grip en het juiste gevoel met de auto. Ook de balans klopte simpelweg niet. “Daar moeten we dus aan proberen te werken”, klinkt het nuchter.

Voor de kwalificatie houdt hij de verwachtingen laag. “Ik denk niet dat we mee kunnen doen om de topposities. Dit is waar we staan”, vreest Verstappen. Toch is er een nuance: het probleem lijkt breder dan alleen Red Bull. “Het voelde op geen enkele band goed, maar dat leek bij iedereen zo te zijn. Ik volgde ook een paar andere coureurs en er is gewoon geen grip. De auto’s glijden heel erg.”

Vergeleken met de absolute top zag Verstappen wel een verschil. “Als we onze situatie vergelijken met de top, hadden we iets meer moeite met de balans, maar ik denk dat niemand een goede balans had vandaag.”

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