Lance Stroll kende een uiterst moeizame start van het nieuwe F1-seizoen. Tijdens het eerste raceweekend in Melbourne kwam de Aston Martin-coureur nauwelijks in actie. Gedurende twee vrije trainingen legde hij slechts negentien ronden af, voordat een probleem met de Honda-motor hem de derde training en de kwalificatie kostte. In de race kwam hij – met een achterstand van vijftien ronden op racewinnaar George Russell – als laatste over de streep.

Na overleg met de FIA kreeg Stroll toestemming om aan de race te beginnen, al moest hij halverwege een lange pitstop maken voor aanpassingen aan de auto. Daardoor verloor hij uiteindelijk vijftien ronden. “Racen is een groot woord, maar ja, we zijn de baan op gegaan en hebben wat rondgereden”, vatte een cynische Stroll zijn race samen tegenover de media. “Het was eigenlijk de enige sessie die ik het hele weekend heb gereden. Wat dat betreft was het wel fijn om even wat rondjes en kilometers te maken.”

Honda zorgt voor hoofdbrekens

Ondanks alle problemen haalde de Canadees wel de eindstreep. Dat is al meer dan teamgenoot Fernando Alonso, die zijn race na twintig ronden voortijdig moest afbreken. Op de vraag of een achterstand van vijftien ronden moeilijk te accepteren was, antwoordde Stroll: “Nee, dat is het niet. Het grootste probleem is dat we gewoon geen snelheid en betrouwbaarheid hebben. Dat is het belangrijkste.”

Voor Aston Martin vormen vooral de motorproblemen een hoofdpijndossier. Honda is er vooralsnog niet in geslaagd een competitieve krachtbron te leveren. Tijdens de tests in Bahrein werd al pijnlijk duidelijk dat de motor niet bestand is tegen lange stints. Hoewel het chassis – getekend door meesterontwerper Adrian Newey – competitief lijkt, wordt de AMR26 geplaagd door onnatuurlijke vibraties. Die zijn schadelijk voor zowel de aandrijflijn als de coureurs. In de aanloop naar Australië waarschuwde Newey dat Alonso en Stroll mogelijk zelfs zenuwschade kunnen oplopen als ze het stuur te lang vasthouden. Stroll werd zondag gevraagd of Aston Martin op dat vlak verbetering heeft geboekt gedurende het weekend. “Nee”, klonk het somber.

