Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok heeft kritiek geuit op de openingsfase van Aston Martin. Volgens hem is de situatie zelfs “beschamend” door de grote achterstand op de concurrentie. De Britse renstal kende de eerste races van het seizoen al grote problemen, waardoor ze niet competitief mee konden rijden. “Ze hebben grotere problemen dan alleen de teambaas”, aldus Chandhok.

Karun Chandhok benadrukt dat Aston Martin grotere problemen heeft dan de teambaasfunctie. Zo kampt het team met betrouwbaarheidsproblemen en zware trillingen. De toekomst van teambaas Adrian Newey zorgde voor speculatie en er kwamen geruchten over Jonathan Wheatley die onverwacht vertrok als teambaas bij Audi. “Er gingen zeker geruchten rond tussen China en Japan over Aston Martin. Het leek logisch dat Wheatley die kant op zou gaan, omdat Adrian die rol tijdelijk vervulde”, vertelde Chandhok in de podcast van Sky Sports.

“Het is niet eens teleurstellend”

Volgens de Indiër is het nog niet definitief of de oud-teambaas van Audi terugkomt in de Formule 1. “Als het rond was, was het al aangekondigd. Er is nog veel speculatie rond waar Jonathan terechtkomt. Wat ik wel zeker weet is dat we hem nog niet voor het laatst hebben gezien in de paddock. Hij zit loopt er al sinds de vroege jaren negentig. Hij is nog niet klaar met de Formule 1. De vraag is of hij opnieuw een functie op topniveau krijgt, gezien zijn recente ervaring als teambaas”, gaf Chandhok aan.

Toch zijn dit niet de grootste problemen waarmee Aston Martin te maken heeft volgens Chandhok. “Ze hebben grotere problemen dan de teambaas. Het is eigenlijk niet eens teleurstellend meer, het is beschamend hoe ver ze achterlopen met de auto. Vooral door de problemen aan de kant van Honda”, benadrukte de Indiër. De prioriteit ligt volgens hem duidelijk bij de techniek. “Ze hebben iemand nodig die de technische problemen oplost. Ik denk niet dat Jonathan daar per se de juiste persoon voor is. Ze hebben mensen nodig die de situatie bij Honda kunnen verbeteren.”

