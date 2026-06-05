Aston Martin had voorafgaand aan het seizoen op meer gehoopt. Dat erkent teamambassadeur Pedro de la Rosa, die toegeeft dat de Britse renstal momenteel niet staat waar het had verwacht te staan. Toch ziet de voormalig Formule 1-coureur voldoende redenen om optimistisch te blijven, aangezien er achter de schermen hard wordt gewerkt aan nieuwe upgrades voor de tweede seizoenshelft. “We hopen in de zomer grote updates te kunnen brengen”, vertelt De la Rosa.

Volgens Pedro de la Rosa beseft iedereen binnen Aston Martin dat de huidige resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Ondanks die teleurstelling ziet hij een team dat gemotiveerd blijft om de achterstand op de concurrentie te verkleinen. “We staan waar we staan, maar we hadden niet verwacht om hier te staan. Achter de schermen zijn we druk bezig in de fabriek. Iedereen werkt hard en we hopen dat we in de zomer grote updates kunnen introduceren”, vertelt De la Rosa in een persmoment in Monaco.

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‘Juiste richting’

Hoewel Aston Martin wacht op grotere verbeteringen, ziet De la Rosa wel tekenen dat het team vooruitgang boekt. Daarbij wijst hij onder meer op problemen die eerder in het seizoen speelden, maar inmiddels lijken te zijn opgelost. “Wat we hebben is nog altijd een erg moeilijke auto. Maar er zijn ook positieve signalen. De vibratieproblemen zijn verdwenen en Fernando Alonso klaagde tijdens de eerste vrije training niet over zijn stoeltje. Dat zijn kleine dingen, maar het laat zien dat we de juiste richting op gaan”, legt hij uit.

Voor de coureurs blijft het ondertussen een kwestie van geduld bewaren. Alonso en Lance Stroll werken volgens De la Rosa niet alleen op het circuit hard, maar leveren ook achter de schermen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de auto. “Het is lastig wanneer je niet rijdt op de positie waar je had verwacht te staan of waar je wilt staan. Maar de coureurs steunen het team enorm en werken hard, zowel op de baan als in de simulator. Monaco is bovendien een van de moeilijkste circuits ter wereld. Hier heb je maar één ronde nodig om het verschil te maken”, aldus De la Rosa.

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