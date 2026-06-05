Isack Hadjar staat voor zijn zesde Grand Prix in dienst van Red Bull; al vijf raceweekenden lang deelt hij de garage met Max Verstappen. De jonge Parijzenaar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste optredens voor de Oostenrijkse renstal. Hadjar is zich ervan bewust dat hij af en toe onnodige fouten heeft gemaakt, al is hij tegelijkertijd trots dat hij aansluiting kan vinden bij Max Verstappen.

Tijdens de voorbije GP van Canada finishte Isack Hadjar op een knappe vijfde plaats en scoorde hij goede punten namens Red Bull. In de kwalificatie was hij bovendien slechts drie honderdsten langzamer dan teamgenoot Max Verstappen. Een bemoedigend resultaat, zeker gezien de grote verschillen tussen Verstappen en zijn eerdere teamgenoten bij Red Bull. In de aanloop naar de GP van Monaco, waar hij zich vorig jaar al ijzersterk kwalificeerde en goede punten scoorde namens Racing Bulls, blikte hij terug op zijn seizoen tot dusver.

“De moeilijke dingen heb ik goed gedaan, zoals dicht bij Max (Verstappen, red.) zitten”, aldus Hadjar tegenover de media in de paddock. “De makkelijke dingen, daarin heb ik onnodige fouten gemaakt.” Toch is de 21-jarige Fransman goedgeluimd. Hij ziet het begin van zijn Red Bull-loopbaan vooral als een leerproces, waarbij de adviezen van Verstappen hem verder op weg helpen. “In een ideale wereld zul je die fouten niet meer maken”, lachte hij. “Maar ik zit er niet mee; ik ben jong, dit is pas mijn tweede jaar in de Formule 1. Nu kan ik die fouten maken, maar wanneer ik voor de titel kan strijden, zal dat niet meer gebeuren.”

Hulp van Verstappen

“Ik heb nu het voordeel dat ik mezelf kan vergelijken met de beste coureur op de grid”, doelde hij op Verstappen. “Daar richt ik me op dit moment op. Andersom hoeft hij mij zeker niet om advies te vragen”, grapte Hadjar. “Maar wanneer ik hem om advies vraag, is hij erg open en behulpzaam. Hij hoeft niets achter te houden, omdat hij weet hoe sterk hij is.” Over de aankomende uitdaging in Monaco: “Mentaal is het absoluut een uitputtingsslag. Je hebt al je concentratie en mentale capaciteit nodig. Je kunt het je niet veroorloven om je energie ergens anders in te steken.”

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Red Bull maakte tijdens de afgelopen GP van Canada een aanzienlijke inhaalslag ten opzichte van de andere topteams. Langzaam maar zeker vindt het team de aansluiting met Mercedes, McLaren en Ferrari. Levert dat extra druk op voor Hadjar? “Met een goede auto haal je waarschijnlijk Q3 zonder een goddelijk rondje te rijden, maar ook dan moet je nog steeds presteren – in de top-10 vecht je immers nog steeds voor het beste resultaat. Ongeacht of je een goede auto hebt of niet, je moet altijd leveren.” Met tweeëntwintig auto’s op de nauwe straten van Monaco is dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Q1 is meer een soort overlevingsspel”, gaf Hadjar toe. “Iedereen weet hoe uitdagend de omstandigheden hier zijn. Vorig jaar verliep alles heel soepel – we zijn allemaal extra voorzichtig.”

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