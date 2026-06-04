Iets kleinere auto’s, andere eigenschappen: maar toch, inhalen zal ook met deze nieuwe Formule 1-wagens volgens Max Verstappen net zo moeilijk zijn als voorheen. Ook verwacht hij, zoals door hem voorspeld in Canada, dat de hobbels en kerbs op het circuit hem parten gaan spelen.

In Montreal uitte Verstappen al zijn zorgen over de hobbels in Monaco en het effect daarvan op de prestaties van de wagen. Die zorgen zijn tussendoor niet weggenomen, laat hij desgevraagd weten: “Mijn verwachting is nog hetzelfde.”

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Hij vervolgt: “Hier moet je goed zijn in de langzame bochten, maar je moet ook goed zijn over de kerbs, de hobbels. Onze langzame bochten zijn wel oké, maar die andere dingen zijn nog net de dingen waar wij denk ik nog niet helemaal optimaal zijn. En dat scheelt gewoon in je rondetijd.”

Inhalen

Misschien dat het met de nieuwe wagens – iets kleiner – dan gemakkelijker wordt om in te halen op het smalle stratencircuit in het prinsdom? Helaas, net als onder anderen Nico Hülkenberg. denkt Verstappen niet dat het anders zal zijn dan in voorgaande jaren.

“We zullen iets beter kunnen kijken vanuit de auto, want met kleine banden kan je wat meer zien. Aan de andere kant is de driveability (de manier van rijden, red.) weer wat lastiger dan vorig jaar. En inhalen is hier altijd al lastig in de Formule 1. Maar ook in de Formule 2, de Formule 3 of in een Porsche Cup-auto kan dat niet.”

Toch liet Verstappen al meermaals zien dat het wel kan als hij zich naar voren opwerkte in het veld. “Maar dan was dat omdat je twee of drie seconden sneller bent dan anderen. En omdat je dus ergens achteraan startte.”

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