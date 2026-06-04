De eerste podiumplaats van dit seizoen is fijn, maar het betekent volgens Max Verstappen niet dat een eerste overwinning ook al nabij is. In Monaco vertelt de Nederlander dat daarvoor nog veel moet gebeuren. “We zijn daar op dit moment te langzaam voor.”

Hoop doet leven, ook in de Formule 1. En dus ook bij Red Bull, bij Verstappen-fans en bij motorpartner Ford. Na de derde plek in Montreal klonk er bijvoorbeeld uit meerdere van die hoeken de hoop op een eerste GP-zege dit seizoen. Een begrijpelijk wens, maar realistisch is het vooralsnog niet. Dat onderstreept ook Verstappen desgevraagd.

“Voor een zege moet er nog wel wat gebeuren. Laten we bij de feiten blijven, we zijn nu nog te langzaam om te winnen. En dat zal hier in Monaco ook zo zijn, denk ik.” Verstappen kan niet veel sneller met de RB22 dan hij nu doet, zo blijkt. “Ik denk dat dit gewoon de limiet is van wat hebben op dit moment.”

De derde plek in de Grand Prix van Canada koestert hij en een verrassing is in Monaco ook volgens Verstappen nooit uit te sluiten. Het is ook niet zo dat hij Red Bull kansloos acht, integendeel: er kan nu eenmaal van alles gebeuren in het prinsdom. Maar bovenal blijft de Nederlander een realist. Ook nu. Hij ziet daarom anderen als kandidaten voor de bovenste plaatsen.

“Ferrari heeft wat dat betreft een betere kans”, vertelt hij. “Als je kijkt naar de laatste paar wedstrijden, is Ferrari extreem sterk in de langzame bochten. Dus ik denk dat zij hier heel goed zullen zijn, dat gevoel heb ik.”

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