Franz Tost is ervan overtuigd dat Adrian Newey volgend jaar een competitieve auto kan bouwen voor Aston Martin. Met de AMR26 heeft de Britse meesterontwerper een radicaal concept afgeleverd, maar door de tegenvallende prestaties van de aandrijflijn heeft het team zijn potentieel nog niet kunnen tonen. Tost blijft geloven in de kwaliteiten van Newey, al plaatst hij daar één kanttekening bij: de Engelsman moet wel fit genoeg zijn om zijn werk voort te zetten.

Tost werd tijdens een gastoptreden in de podcast 15 Love – Der Business gevraagd naar de huidige situatie bij Aston Martin. In aanloop naar 2026 en het nieuwe reglementaire tijdperk waren de verwachtingen hooggespannen. Al snel bleek echter dat de nieuwe Honda-motor op meerdere fronten tekortschiet. Toch houdt Tost vertrouwen in het project, mede dankzij de invloed van Newey. “Adrian Newey is pas relatief laat betrokken geraakt bij Aston Martin“, merkte hij op. “Ik denk niet dat dat vóór april vorig jaar is gebeurd en voor een project van deze omvang is dat verre van ideaal.”

Gezondheidsklachten

“Er moet dan ook nog veel verbeterd worden”, gaf de Oostenrijker toe. “Maar als zijn gezondheid het toelaat, zal hij een competitieve bolide kunnen ontwerpen voor 2027. Daar ben ik van overtuigd.” Die zorgen over Neweys gezondheid zijn niet uit de lucht gegrepen. Volgens de laatste geruchten kampt hij met een onbekende aandoening. Aston Martin laat zich niet uit over dergelijke speculaties, maar het is bekend dat de 67-jarige aerodynamicagoeroe sinds de openingsrace in Australië geen enkel raceweekend meer heeft bezocht.

Een ander vraagstuk is de competitiviteit van Honda. De Japanse motorleverancier kreeg de afgelopen maanden veel kritiek te verduren, juist omdat de aandrijflijn Aston Martin in de openingsfase van het seizoen parten speelde. Tost, die bij het toenmalige AlphaTauri nauw samenwerkte met de Japanners, spreekt echter zijn vertrouwen uit in de ingenieurs. “Honda zal deze problemen uiterlijk volgend jaar oplossen”, verzekerde hij vol overtuiging. Hoewel hij erkent dat het eerste ontwerp voor 2026 niet aan de verwachtingen voldoet, twijfelt hij er niet aan dat Honda over voldoende expertise beschikt om de huidige tekortkomingen weg te werken.

