Fernando Alonso is ervan overtuigd dat hij nog altijd ‘de beste coureur’ is in de Formule 1. De 44-jarige Spanjaard is met afstand de oudste coureur op de grid; 2026 markeert alweer zijn zesentwintigste seizoen in de koningsklasse. Twee decennia geleden won hij zijn laatste wereldtitel en zijn meest recente Grand Prix-zege dateert uit 2013. Desondanks voelt Alonso geen bewijsdrang – hij wacht simpelweg op de juiste auto die hem opnieuw naar de top kan brengen.

Aanvankelijk had Alonso zijn hoop gevestigd op 2026 en de nieuwe F1-reglementen. Aston Martin beschikte immers over één van de meest geroemde ontwerpers uit de geschiedenis van de sport: Adrian Newey. Al snel werd echter duidelijk dat ook het nieuwe reglemententijdperk voorlopig geen wondermiddel zou zijn; de problemen met de gloednieuwe AMR26 stapelden zich op, om nog maar te zwijgen van het schrijnende gebrek aan snelheid. Tijdens het raceweekend in Montreal kreeg Alonso de vraag hoe hij zijn eigen prestaties beoordeelt in een weinig competitieve bolide.

“Ik beoordeel helemaal niets, ik ben de beste”, reageerde hij, fel als altijd. “Ik hoef niets te bewijzen en ik hoef niets te voelen om te weten dat ik nog steeds op het juiste niveau zit.” Desondanks blijft het een uitdaging om gemotiveerd te blijven wanneer je achteraan rijdt, zonder uitzicht op gevechten vooraan in het veld. “Wachten op kansen en proberen het team te helpen is wat me op de been houdt”, legde de routinier uit. “En ervoor zorgen dat we die competitieve geest – die je in de Formule 1 absoluut nodig hebt – niet verliezen.”

Andere raceklassen

Daar heeft Alonso zo zijn eigen manieren voor. “Rijden in verschillende categorieën, verschillende auto’s, jezelf testen in andere series, en merken dat je nog steeds competitief bent. Ik ga me pas zorgen maken als ik naar een kartbaan ga en niet meer de snelste ben. Of in een GT-auto of iets dergelijks. Daar merk ik nog altijd dat ik competitief ben. En in de Formule 1 is het slechts een kwestie van tijd voordat ik weer een betere auto heb.” Alonso waagde zich in het verleden al aan meerdere grote raceklassen. Zo won hij tweemaal de 24 uur van Le Mans en deed hij ook een gooi naar de Indy 500-eindzege.

LEES OOK: Sainz houdt op met ‘klagen over 2026-reglement’: ‘Hoop gevestigd op volgend jaar’

Toch blijft de Formule 1 voor hem van een compleet andere orde. “Je debuutseizoen in de Formule 1 is het meest schokkend – dan voel je pas echt het verschil met andere categorieën”, lichtte de oud-kampioen toe. “De hoeveelheid aandacht, de media-aandacht buiten de baan, de evenementen, alles wat je naast het rijden moet doen; dát is het meest overweldigend. Dan realiseer je je pas dat de Formule 1 een totaal andere wereld is. De auto zelf is gewoon wat sneller – de grote broer van de auto waarin je eerder reed – en dat is niet intimiderend. Maar alles buiten het rijden om wel. Dat maakt het verschil.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.