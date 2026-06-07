Lance Stroll veroorzaakt de eerste safety car van de Grand Prix van Monaco. Stroll heeft de bandenstapel geraakt in bocht zeventien. De Canadees verremt zich waardoor hij de muur raakt. Door zijn fout is de race opgeschud met pitstops.

Lance Stroll zorgt voor de eerste safety car in Monaco. De Canadees zet zijn auto stil net na La Rascasse. Hierdoor komt de safety car de baan op en kunnen alle coureurs een pitstop maken, waardoor de race weer opgeschud wordt.

Lance Stroll fue DIRECTO AL MURO en el GP de Mónaco 🇲🇨 pic.twitter.com/g3VPzVkhNn — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) June 7, 2026

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