Charles Leclerc gelooft dat Ferrari dit seizoen kan meedoen om de wereldtitel. Na een veelbelovende start onder de nieuwe reglementen is de Monegask positief, ondanks de dominante openingsfase van de Mercedessen. “Consistent zijn en geen fouten maken. Als dat lukt, kunnen we competitief zijn”, stelt Leclerc.

Charles Leclerc benadrukt in de The BSMT-podcast van Gianluca Gazzoli dat zijn Ferrari snelheid heeft en dat er potentieel is om competitief te zijn. Hij is positief over de ontwikkeling van Ferrari ten opzichte van vorig seizoen. “Ik denk dat we een goede auto hebben en ik geniet ervan om ermee te rijden. Het team doet geweldig werk met de updates en de engineers leveren geweldig werk”, vertelt de Monegask.

“Iets heel moois bereiken”

Hoewel Ferrari stappen heeft gezet, blijft Leclerc kritisch. “Ik ben echt tevreden met hoe het gaat. Ik heb het gevoel dat ik goed samenwerk met mijn engineer, want we zitten op één lijn. Er is altijd ruimte voor verbetering met de auto, maar we zijn nu wel competitief. De focus ligt natuurlijk ook op het kampioenschap, dus we moeten punten blijven scoren en vooraan meedoen. Dat is het doel”, besluit de Ferrari-coureur.

LEES OOK: Damon Hill ziet berusting bij Hamilton: ‘Heeft geaccepteerd dat zijn carrière afloopt’

De Mercedessen vormen een serieuze uitdaging, maar Leclerc houdt vertrouwen in de titel. “Kan ik vechten om de titel? Ja, dat denk ik wel. Als de auto goed is, het tempo er is en we alles goed uitvoeren, dan kunnen we meedoen. Ik ben optimistisch. We hebben alles wat we nodig hebben en ik geloof erin dat als we als team goed blijven samenwerken, dat we iets heel moois kunnen bereiken. Dat is waar ik voor ga”, geeft Leclerc aan.

Tegelijkertijd blijft Leclerc realistisch over de Formule 1, want die kan snel veranderen. Daarom focust hij zich vooral op de dingen waar hij zelf invloed op heeft. “Het seizoen is lang en er verandert veel: strategieën, resultaten en soms ook geluk. Ik focus mij op wat ik kan beïnvloeden. Het tempo en snelheid is er, maar het is nu aan mij om de kansen te maximaliseren. Consistentie is cruciaal. Als je dat volhoudt, maak je aan het einde kans. Dat is wat ik probeer te doen”, aldus Leclerc.

Lees hier alles over GP Miami

