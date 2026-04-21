Lewis Hamilton is met zijn 41 jaar de op een na oudste coureur van de grid. Alleen Fernando Alonso is drie jaar ouder. Niet veel coureurs hebben in het verleden als veertiger een Grand Prix gewonnen, waardoor oud-wereldkampioen Damon Hill denkt dat de carrière van de Ferrari-coureur langzaam tot een einde komt. 'Daar heeft Lewis zich ook bij neergelegd', denkt Hill.

Lewis Hamilton maakte met zijn derde plaats tijdens de GP China na meer dan een jaar een einde aan zijn ongewilde podiumdroogte. De zevenvoudig wereldkampioen mocht in Shanghai voor het eerst in het Ferrari-rood op het ereschavot plaatsnemen. De 41-jarige Hamilton is op Fernando Alonso na de oudste coureur op de grid. Volgens oud-kampioen Damon Hill heeft de zevenvoudig wereldkampioen ‘eindelijk geaccepteerd’ dat hij niet langer op de top van zijn kunnen presteert.

Einde carrière in zicht

“Het lijkt me dat hij zich erbij neergelegd heeft dat hij aan het einde van zijn carrière is gekomen”, zegt de voormalig Formule 1-coureur in de Stay On Track-podcast. “Hij heeft geaccepteerd dat hij gewoon niet meer de instinctieve dingen kunt blijven doen die je doet als je twintig bent.”

Johnny Herbert, tevens ook voormalig F1-coureur, is het met Hill eens. “Bij alles wat hij in zijn hele carrière heeft gedaan, zelfs vóór de Formule 1, is er altijd dat ongelooflijke talent geweest dat er altijd doorheen scheen,” complimenteert Herbert de zevenvoudig wereldkampioen wel. “Het enige wat ik waarschijnlijk tegen hem zou zeggen als ik dicht bij hem stond, is: ‘Wees eerlijk.’ Er komt een moment waarop het niet meer zo gemakkelijk gaat als vroeger, je competitiviteit is waarschijnlijk niet meer wat het geweest is, en dan moet je zeggen: ‘Ik heb mijn tijd gehad.’”

