Lewis Hamilton eindigde tijdens de GP van Canada op de tweede plaats, zijn beste Grand Prix-resultaat sinds zijn overstap naar Ferrari. Verschillende media spraken van de Hamilton van weleer, maar volgens Nico Rosberg is een recordbrekende achtste wereldtitel voorlopig nog buiten bereik. De ex-teamgenoot en titelrivaal van Hamilton ziet wel vooruitgang bij de Brit, maar twijfelt of zowel de coureur als Ferrari momenteel over het niveau beschikt om een kampioenschap te winnen.

Rosberg denkt wel dat Hamilton dit seizoen nog een overwinning kan boeken, maar acht een titelstrijd voorlopig te hoog gegrepen. Tijdens een optreden in de High Performance-podcast werd de Duitser gevraagd of hij hoopt dat zijn oud-teamgenoot nog één keer wereldkampioen wordt. “Ja, natuurlijk, en hij zou het verdienen”, reageerde Rosberg direct. “Het zou geweldig zijn om te zien dat hij zich zo blijft ontwikkelen. En ik denk dat hij dit jaar minstens één race zal winnen”, voegde hij eraan toe. “Maar om het kampioenschap te winnen, is de auto nog niet goed genoeg en is zijn niveau nog niet helemaal op peil. Hopelijk kan hij zich gedurende het seizoen verder verbeteren.”

De wereldkampioen van 2016 wees daarbij op de enorme druk die op de schouders van Hamilton rust. “De beste F1-coureurs verdienen weliswaar 50 miljoen dollar per jaar, maar dat maakt hun problemen niet minder reëel. Hamilton verdient bakken met geld bij Ferrari, maar als je hem vraagt hoe vreselijk zijn debuutseizoen was op een schaal van één tot tien, zou hij altijd tien antwoorden”, verwees Rosberg naar 2025. Het was het eerste seizoen in Hamiltons lange carrière waarin hij geen enkele podiumplaats behaalde.

Oud-teamgenoten

“Naar een nieuw team komen, heel Italië dat zich langzaam maar zeker tegen hem keert omdat hij niet presteert, een jongere teamgenoot die hem verslaat…”, somde de Duitser op. “Dat is een vreselijke situatie om in te zitten.” Zelf stond Rosberg jarenlang lijnrecht tegenover Hamilton bij Mercedes. Meerdere verhitte titelgevechten deden de relatie bekoelen en de wonden zijn nog altijd niet volledig geheeld. “We staan nu neutraal tegenover elkaar”, aldus een eerlijke Rosberg. “Er zijn nare dingen gebeurd en die kun je niet zomaar rechtzetten. Wie gaat er als eerste zijn excuses aanbieden? Ik weet het niet.”

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Toch spreekt Rosberg met bewondering over de lange carrière van zijn voormalige concurrent. “Maar ik sta versteld dat hij nog steeds rijdt. Ik ben al tien jaar met pensioen en toen waren we al niet meer de jongsten. Hij is gewoon een genie. Het is ongelooflijk hoe hij zijn leven zo stabiel heeft weten op te bouwen, zo lang heeft kunnen presteren, zonder schandalen én op hoog niveau. En nu staat hij voor een nieuwe, enorme uitdaging bij Ferrari. Het gaat de goede kant op, want onder de nieuwe reglementen presteert hij al beter dan vorig jaar. Maar hij neemt het op tegen Charles Leclerc, die op de top van zijn kunnen zit en een van de beste coureurs van zijn generatie is. Dat blijft een lastige opgave.”

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