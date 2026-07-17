George Russell doet een boekje open over zijn worstelingen om consistent goed te presteren in 2026. De Brit was voor het seizoen de gedoodverfde titelfavoriet, maar moet deze rol nu al enige tijd aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli laten. Russell weet inmiddels wel waar zijn problemen vandaan komen, maar heeft nog moeite om deze op te lossen: ‘Het is alsof iemand je vraagt om de Mona Lisa na te tekenen, terwijl het originele schilderij naast je staat’.

George Russell begon het 2026-seizoen als de titelfavoriet. De Mercedes-coureur verloor deze rol echter al gauw aan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die vriend en vijand verbaasde met zijn zegereeks tussen de Grands Prix van China en Monaco. De jonge Italiaan werd zo de leider in het coureurskampioenschap, terwijl Russell meer worstelde met de W17.

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Volgens de Mercedes-coureur schuilt de oorzaak van zijn wisselvallige prestaties dit seizoen dan ook in dat hij minder vaak de auto in het ideale werkvenster weet te krijgen. “De data zijn glashelder en laten precies zien waar het probleem zit”, vertelde Russell aan de aanwezige media op Spa-Francorchamps. “Als ik niet win of geen poleposition pak, zie ik precies waar het misgaat en wat ik moet verbeteren. Vorig jaar lukte het me veel vaker om het maximale uit de auto, de afstelling en de banden te halen. Dit seizoen ligt dat percentage een stuk lager. Ik krijg de auto simpelweg minder vaak in het ideale werkvenster.”

Mona Lisa

De Brit krijgt vervolgens de vraag waarom het vinden van de juiste afstelling zo lastig is als de data duidelijk laten zien waar het probleem zit. “Het is alsof iemand je vraagt om de Mona Lisa na te tekenen, terwijl het originele schilderij naast je staat”, maakt Russell de vergelijking met het beroemde schilderij. “Denk je dat je dat meteen perfect kunt? Misschien na veel oefening wel. Met deze nieuwe motoren, banden en auto’s moet ik de auto afstellen op een manier die eigenlijk niet bij mijn natuurlijke rijstijl past. Ik moet rijden zoals ik dat in mijn hele carrière nog nooit heb gedaan.”

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Dat laatste is lastig voor Russell, geeft hij eerlijk toe. “Twintig jaar lang werkte mijn aanpak uitstekend. Nu werkt die nog maar ongeveer de helft van de tijd”, vervolgt de coureur. “Elk weekend moet ik bepalen of mijn vertrouwde manier van rijden voldoende is, of dat ik mijn aanpak moet aanpassen. En als dat zo is: hoe doe ik dat zonder snelheid te verliezen?” Volgens de Brit gaat deze nieuwe manier van een raceweekend benaderen tegen zijn intuïtie in. “Wanneer ik op mijn best ben, rijd ik volledig op gevoel. Dan denk ik niet na over wat ik doe. Nu moet ik bewust nieuwe technieken toepassen en ervoor zorgen dat die uiteindelijk weer vanzelfsprekend worden. Dat is op dit moment de grootste uitdaging.”

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