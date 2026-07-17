De coureurs hebben voorafgaand aan de GP België de overleden Anthoine Hubert en Dilano van ’t Hoff herdacht. De jaarlijkse ‘Racing for Anthoine’-loop bracht de gehele paddock samen om stil te staan bij de twee coureurs, die beide in de bochtencombinatie Eau Rouge en Raidillon verongelukten, vier jaar na elkaar.

De herdenking werd geleid door Pierre Gasly. De Fransman legt ieder jaar bloemen op Spa-Francorchamps voor zijn vriend Anthoine Hubert. Ook reed hij eerder lange tijd met een eerbetoon aan de Formule 2-coureur op zijn helm en auto. In donkerblauwe T-shirts met de tekst ‘Racing for Anthoine’ erop, liepen verschillende coureurs op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend een hardlooprondje over Spa-Francorchamps om bij zowel het ongeluk van Hubert als Dilano van ’t Hoff op het circuit stil te staan.

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Hubert overleed in 2019 aan de gevolgen van een ernstig ongeluk tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. In de tweede ronde crashte de Fransman zwaar bovenop Raidillon. Zijn BWT Arden-bolide werd vervolgens vol in de zijkant geraakt door Juan Manuel Correa. Vier jaar later verongelukte Nederlandse coureur Dilano van ’t Hoff op hetzelfde gedeelte van Spa-Francorchamps.

AH19 ❤️ Forever in our hearts. Proud of my sport on day like today seeing so many people gathering all together to remember our 2 champions Anthoine & Dilano. Thank you to everyone who showed up. 🙏 pic.twitter.com/FR6bC3WXZa — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) July 16, 2026

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