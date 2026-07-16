Dat Max Verstappen een rol gaat spelen in de begeleiding van het Belgische racetalent Dries van Langendonck is geen toeval. De families kennen elkaar en van het een kwam het ander. De Nederlander roemt het talent van de Belgische jongeling, maar het betekent niet dat hij een kopie van hem wil maken. “Nee, het is juist mooi dat niet elke coureur op elkaar lijkt.”

De samenwerking tussen Verstappen en Van Langendonck (15) werd donderdag wereldkundig gemaakt en de Belg wordt door velen gezien als een groot racetalent. Of hij de nieuwe Max Verstappen wordt? Wie weet. Daar gaat het de Nederlander in elk geval niet om. Hij wil de jonge Belg simpelweg helpen en begeleiden in het vervolg van de nog prille, maar nu al succesvolle carrière. En hoe het zover kwam? Dat vertelt Verstappen in Spa, voorafgaand aan de GP van België.

“De vader van Dries kende mijn vader en onze goede vrienden vanuit de Pex-familie ook al. Uiteindelijk komen er dan dingen ter sprake, Dries was bezig met karten en zo houd je dingen in de gaten. Dan knoop je een gesprek aan en kom je tot het moment waar we nu zijn.”

‘Samen met McLaren’

Waar dat toe kan leiden, wellicht Formule 1, zal blijken. “Dries is uiteindelijk degene die in de auto zit en die gas moet geven. Maar wij gaan proberen in alles daaromheen de juiste begeleiding te bieden en hem helpen de juiste keuzes te maken. Dat doen we natuurlijk samen met McLaren, want daar zit hij in het juniorenprogramma.”

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Verstappen kan naar eigen zeggen helpen bij niet alleen ontwikkeling, maar ook het voorkomen van bijvoorbeeld foute keuzes. “Bijvoorbeeld dat je bij het verkeerde team zit in een bepaalde klasse en je daardoor je talent niet kan laten zien. Ook kunnen we helpen met de simulator en de techniek, het vergroten van kennis. Daar probeer je bij te helpen en te ondersteunen.”

De viervoudig wereldkampioen noemt het een “heel leuk en interessant project”. En vervolgt: “Ik zie ook echt potentieel in hem.” Waar Verstappen dan op let? “Dat iemand er altijd staat, je moet ook constant zijn. Je kunt grote stappen maken op jonge leeftijd, maar de basisdingen hoef je hem al niet meer uit te leggen. Daarna gaat het om vervolgstappen, maar met zijn talent zit het wel goed en ook hoe hij werkt als persoon.”

Een kopie van Verstappen hoeft hij qua aard en rijstijl niet te worden, aldus de Nederlander. “Ik vind sowieso dat niemand op elkaar moet lijken. Iedereen moet het juist op zijn eigen manier doen. Dat is het allermooiste.”

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