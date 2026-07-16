Max Verstappen heeft de frustratie van de gebeurtenissen in Silverstone achter zich gelaten in aanloop naar de Grand Prix van België. Dat vertelde de Nederlander donderdag vooruitkijkend op de race in Spa.

Na zijn crash en de teleurstelling over de beslissingen van Red Bull dat weekend, focuste Verstappen zich na de GP van Groot-Brittannië al snel op de volgende race. “Op woensdag zat ik alweer in de simulator”, zegt hij in het Red Bull Energy Station.

Hij kijkt desgevraagd terug op zijn frustraties tijdens het raceweekend in Engeland. “Op het moment dat je uit de auto stapt, ben je er wel even klaar mee natuurlijk. Omdat je eraf gaat door een probleem, voor de tweede keer. Maar ik weet ook wel dat het team er alles aan doet om dingen op te lossen. Zij zien dit natuurlijk ook niet graag gebeuren.”

De teleurstelling was echter alleszins begrijpelijk. “Als het gebeurt, is het nu eenmaal even balen”, aldus Verstappen zelf. “Maar uiteindelijk gaat het werk gewoon door.”

Luisteren

Het was de tweede keer – eerder gebeurde het in Montreal – dat Red Bull niet luisterde naar wensen van Verstappen. Niet iedereen zat klaarblijkelijk op één lijn. “Maar het is niet zo dat ik dan terugkom in de fabriek en zeg: ‘Jullie luisteren niet’. Zo gaan die gesprekken niet.”

Wel is er uitgebreid geanalyseerd wat er nu misging. Verstappen: “Het team heeft veel dingen onderzocht. Uit bepaalde zaken kun je dan conclusies trekken, andere dingen zijn nog wat lastiger te begrijpen. Maar we hebben het wel over alles gehad.”

Teruggaan naar de oude achtervleugel was bijvoorbeeld een beslissing die voor de hand lag voor zowel Verstappen als het team. “Ik denk dat het wel duidelijk was voor iedereen dat het voor dit weekend het verstandigste is. Ze moeten uitvogelen hoe we de oplossing voor de problemen vinden en dan is het te hopen dat de andere achtervleugel er snel weer op zit.”

De oude vleugel zal de RB22 niet per se sneller maken, maar zorgen heeft de viervoudig wereldkampioen daar nauwelijks over. “Misschien dat we iets langzamer zijn, maar de wereld zal er niet van op de kop staan.”

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