De geruchten over de Formule 1-toekomst van Max Verstappen doen al wekenlang de ronde, maar de speculatie bereikte een nieuw hoogtepunt na de GP Groot-Brittannië. Na zijn crash in Stowe – Verstappen verloor de controle over zijn RB22 door het goed sluiten van zijn achtervleugel – trok de Nederlander zich meteen terug in het motorhome van Red Bull. Voorafgaand aan de GP België wordt Verstappen gevraagd of hij nog altijd het vertrouwen heeft dat Red Bull er weer bovenop komt: ‘We kijken gewoon naar de toekomst’.

Zijn manager Raymond Vermeulen probeerde eerder al een einde te maken aan de speculaties na Max Verstappens recente crash op Silverstone en zei tegenover OE24 dat ‘Max zijn tijd bij Red Bull wil afmaken’. Tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps krijgt Verstappen zelf de vraag of hij nog vertrouwen heeft in Red Bull om hem het juiste materiaal te geven om beter te presteren.

‘Er verandert eigenlijk niks’

“We kijken gewoon naar de toekomst en proberen de huidige problemen op te lossen”, aldus de wereldkampioen, die nog even terugblikt op de race op Silverstone. “Soms ben je na een race teleurgesteld, maar dan ga je naar huis en begin je weer met een schone lei. Wat betreft mijn aanpak en hoe we als team werken, verandert er eigenlijk niets. En dat mensen komen en gaan, hoort er ook bij”, verwijst hij naar het recente vertrek van ingenieur Michael Manning naar Williams. “Natuurlijk wil je dat mensen blijven, maar zo is het leven, zo is de sport. Je moet doorgaan en nieuw talent vinden. Dat is wat we doen.”

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En op de vraag of hij ook volgend jaar bij Red Bull blijft, antwoordt Verstappen: “Ik wil niet elke keer ja of nee zeggen over mijn toekomst. Als er nieuws is, zoals ik al eerder zei, laat ik het weten.”

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