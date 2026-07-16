Raymond Vermeulen – de manager van Max Verstappen – heeft zich opnieuw uitgesproken over de toekomstplannen van de viervoudig wereldkampioen en zijn contractsituatie bij Red Bull. Al wekenlang is de verdere Formule 1-carrière van Verstappen een geliefd onderwerp van gesprek, maar de speculaties werden extra aangewakkerd na de recente crash van de coureur op Silverstone. “Max wil zijn tijd bij Red Bull afmaken”, zegt hij onder andere.

Het is nog altijd de vraag die de gemoederen in de paddock bezighoudt: blijft Max Verstappen bij Red Bull of vertrekt hij? Na eerder nog in Canada te bevestigen in de Formule 1 te blijven, was Verstappen na zijn crash op Silverstone furieus op de Oostenrijkse renstal. Hierdoor deden de geruchten weer de ronde dat de Nederlander Red Bull gauw gedag zal zwaaien.

‘Max wil zijn contract uitdienen’

Manager Raymond Vermeulen zegt tegenover het Oostenrijkse OE24 andermaal dat Verstappen in principe bij Red Bull wil blijven. “Er wordt veel over geschreven. Maar de waarheid is dat Max zijn tijd bij Red Bull wil afmaken”, aldus Vermeulen. “Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag uitdienen.”

Volgens Vermeulen is het dus niet gezegd dat Verstappen van zijn veelbesproken exitclausule gebruik zal maken. “Het feit dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we deze zullen activeren. We hadden dat de afgelopen jaren ook kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan.”

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Ook koestert de manager van Verstappen nog altijd hoop op betere resultaten dankzij de verdere ontwikkeling van de RB22. “Waarschijnlijk nog niet in Spa, maar de kansen nemen toe in Boedapest en Zandvoort. De nieuwe, in eigen huis ontwikkelde Red Bull-motor is namelijk beter dan de meeste mensen dachten”, besluit Vermeulen.

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