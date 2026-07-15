Topingenieur Michael Manning is officieel aan de slag gegaan bij Williams. De Ier was tot eind vorig jaar een belangrijk onderdeel van het ingenieursteam van Max Verstappen bij Red Bull, maar maakte voor 2026 de overstap naar Grove. Bij Red Bull was Manning onder meer verantwoordelijk voor de bliksemstarts van Verstappen. Bij Williams treedt hij in dienst als hoofd baaningenieur, waar hij oude bekenden Carlos Sainz en Alex Albon treft.

“Met groot genoegen deel ik mee dat ik een nieuwe uitdaging ben aangegaan als hoofd baaningenieur bij Williams“, schreef Manning deze week op sociale media. “De technische geschiedenis van Williams behoort tot de meest legendarische in de Formule 1. Met negen constructeurskampioenschappen en zeven coureurstitels op zak blijft het een van de meest iconische teams in de sport.” Williams bevond zich de afgelopen jaren veelal in de achterhoede, maar werkt onder leiding van teambaas James Vowles aan een sportieve opmars. Op termijn hoopt de Britse renstal zich weer te mengen in de kopgroep.

Honger naar succes

“Het is de ambitie voor de toekomst die me naar deze rol heeft getrokken”, aldus Manning. “Er heerst een oprechte honger in Grove om terug te keren naar de top van de grid, en ik kijk ernaar uit om ervoor te zorgen dat het uitstekende werk in de fabriek zich vertaalt naar een klinische uitvoering op het circuit. Het feit dat ik op zo’n belangrijk moment in de geschiedenis van het team instap, met name nu we het 50-jarig jubileum van Williams naderen, maakt deze kans nog betekenisvoller.”

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De overstap naar Williams betekent tevens een weerzien met Carlos Sainz en Alex Albon, die beiden hun carrières begonnen binnen de Red Bull-gelederen. “Het is een waar genoegen om me weer bij Carlos en Alex te voegen, met wie ik beiden eerder heb mogen samenwerken. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan en bij te dragen aan het volgende hoofdstuk van dit legendarische team.” Manning is de zoveelste sleutelfiguur die afscheid heeft genomen van Red Bull en Verstappen. Onder anderen Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Helmut Marko en Will Courtenay gingen hem voor.

Max Verstappen en Michael Manning tijdens het F1-seizoen van 2016 (Getty Images)

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