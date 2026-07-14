Gaat Max Verstappen na 2026 weg bij Red Bull? In deze F1 Paddockpraat bespreken we de aanhoudende geruchten over zijn toekomst en de groeiende spanningen binnen het team. We analyseren de koppigheid van Red Bull Racing als organisatie en waarom een overstap naar Ferrari steeds vaker wordt genoemd door experts als serieuze optie.

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