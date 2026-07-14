Valentino Rossi heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de legendarische 24 uur van de Nürburgring. De negenvoudig MotoGP-wereldkampioen werkt momenteel aan het behalen van zijn Nordschleife-licentie, waarmee hij in aanmerking wil komen om in 2027 aan de iconische enduranceklassieker deel te nemen. Eerder dit jaar zette Max Verstappen de race wereldwijd in de schijnwerpers door met zijn eigen raceteam een gooi te doen naar de overwinning.

Rossi en zijn management zoeken naar een mogelijkheid om dit jaar nog een van de resterende NLS-races te rijden om aan de toelatingseisen te voldoen. Zodra Rossi zijn vergunning heeft behaald, kan hij de stap maken naar de 24 uur van de Nürburgring met een GT3-auto, mits hij ook aan de overige voorwaarden voldoet.

De regels rondom de licentie werden afgelopen winter versoepeld, waardoor Rossi nieuwe kansen ziet om de beruchte race op de Nordschleife aan zijn palmares toe te voegen. Tijdens de 24 uur van Spa sprak hij al zijn ambitie uit. “Het lijkt erop dat je de vergunning nu in één weekend kunt behalen”, reageerde hij in gesprek met Motorsport.com. “We zijn in gesprek met BMW om alles te regelen. De 24 uur van de Nürburgring staat absoluut op mijn bucketlist. Ik hoop dat we het samen met BMW voor elkaar kunnen krijgen.”

Drukke kalenders

Een praktische uitdaging blijft echter de drukke kalender van Rossi. De coureur heeft zich verbonden aan een volledig seizoen in de GT World Challenge Europe in 2026, waardoor hij een geschikt moment moet vinden om de benodigde NLS-rondes af te werken. De dubbele NLS-race in september lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid, al valt die samen met de Suzuka 1000 km, een evenement waaraan Rossi eveneens graag wil deelnemen. De seizoensfinale van de NLS op 10 oktober blijft daardoor een alternatief.

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Rossi is daarmee de tweede grote naam uit de autosport die de race op zijn wensenlijst heeft staan. Max Verstappen nam in mei al deel aan de 24 uur van de Nürburgring, nadat hij eerder meerdere NLS-races had afgewerkt. Tijdens de etmaalrace reed zijn team lange tijd aan kop, maar gooide een kapotte wielophanging uiteindelijk roet in het eten. ‘Team Verstappen Racing’ verloor daardoor veel tijd in de pitstraat, waarna het besloot de race met een symbolische laatste ronde uit te rijden. Verstappen en zijn teamgenoten – Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella – eindigden uiteindelijk op de 38e plaats. Verstappen heeft laten weten dat hij zich in de toekomst graag wil revancheren. Een nieuwe deelname blijft echter afhankelijk van de F1-kalender.

Endurance-ervaring

Vorig jaar nam Rossi al deel aan de legendarische 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Spa. In Frankrijk viel zijn team ’s nachts uit door een elektrisch probleem en in België kwamen hij en teamgenoten Rene Rast en Kevin Magnussen, voormalig F1-coureur, niet verder dan de elfde plaats. De Italiaan sprak na afloop van een gebrek aan tempo.

Max Verstappen in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring (Red Bull Content Pool)

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