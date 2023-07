De autosportwereld is zaterdagochtend opgeschrikt door een dodelijk ongeval tijdens de Formula Regional-race op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps. De pas 18-jarige Dilano van ’t Hoff is hierbij om het leven gekomen, dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt via een officieel statement. Van ’t Hoff stond te boek als een groot racetalent, dat uitkwam voor MP Motorsport.

Het ongeluk vond plaats onder natte omstandigheden en bij slecht zicht op Kemmel Straight. Behalve Van ’t Hoff waren hierbij nog drie coureurs betrokken.

Van ’t Hoff kwam namens MP Motorsport uit in de Formula Regional European Championship by Alpine. Daarin stond hij zestiende in het kampioenschap. Twee jaar geleden won de Dordtenaar nog het Spaans kampioenschap in de Formule 4 met tien overwinningen, zestien podiumplaatsen, negen poles en zes snelste ronden.

Het Nederlandse MP-Motorsport-team van Van ’t Hoff laat in een reactie weten verslagen te zijn door het verlies. “Hij was een van de grootste Nederlandse talenten, die veel energie meebracht in de jaren dat hij met ons racete. Dilano is sinds 2021 onderdeel van onze familie. We verliezen niet alleen een coureur, maar ook een vriend.”

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageerde vanuit Oostenrijk, waar zondag de Grand Prix Formule 1 wordt gehouden: “We zijn bedroefd dat Dilano van ’t Hoff vandaag is omgekomen op Spa-Francorchamps. Hij jaagde zijn droom na om in de topklasse van de autosport te komen. Samen met de hele autosportgemeenschap zijn onze gedachten bij zijn familie en geliefden.”

Ook diverse Formule 1-coureurs brachten via social media hun condoleances over. Voor de Formule 2-race op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse hielden de coureurs en teams zaterdag aan het begin van de middag een minuut stilte ter nagedachtenis aan Dilano van ’t Hoff. MP Motorsport nam ook deel aan de F2-race in de persoon van de Noor Dennis Hauger.

Voor de start van de 24 Uur van Spa zal zaterdagmiddag eveneens een minuut stilte worden gehouden.

(Later meer)