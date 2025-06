Terwijl de meeste van zijn collega’s naar New York afreisde voor de filmpremière van F1: The Movie, maakt Max Verstappen liever een uitstapje naar Spa-Francorchamps. De Nederlandse coureur is daar op dinsdag gespot in een Aston Martin GT3-auto, met het logo van Verstappen.com Racing erop. Eerder reed Verstappen een vergelijkbare test op de Nordschleife, onder de schuilnaam Franz Hermann.

De GP Canada is nog maar net afgelopen of Max Verstappen is alweer in een raceauto gesprongen. De coureur is naar het circuit Spa-Francorchamps in België afgereisd om daar op dinsdag een aantal testrondes te rijden in de Aston Martin GT3 van zijn Verstappen.com Racing-team.

LEES OOK: Verstappen over titelkansen: ‘Meer weekenden zoals in Montréal nodig’

Verstappen heeft het al vaker over zijn liefde voor het enduranceracen gehad, en koestert dan ook de ambitie om na zijn Formule 1-carrière onder meer de 24 Uur van Le Mans en de Nürburgring te gaan rijden. Verstappens eerdere test op de Nordscheife, onder schuilnaam Franz Hermann, was dan ook gericht op het behalen van de speciale licentie die een coureur nodig heeft om aan de 24 uursrace op het Duitse circuit mee te doen.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Plannen voor Le Mans

Eerder besprak Verstappen ook al zijn potentiële toekomstplannen voor die andere prestigieuze langeafstandsrace: Le Mans. “Als je Le Mans doet, wil je normaal gesproken in de hypercar rijden”, vertelt de wereldkampioen aan Viaplay. “Als je wint, wil je de hoogste klasse winnen. Op de Nordschleife is dat met de GT3. Het is dus anders (dan Le Mans, red.), maar het zijn ook compleet verschillende circuits.”

“Ik werk er stap voor stap aan om mee te kunnen doen”, voegt de 27-jarige coureur eraan toe. Verstappen diende eind mei bij de FIA een aanvraag in voor een sportwagenclassificatie en kreeg de hoogste Platinum-status. Ook over wie dan zijn teamgenoot bij de 24 Uur van Le Mans zou zijn, denkt Verstappen al na. “Ik weet dat ik een van de zwaardere coureurs ben, dus ik heb op zijn minst twee lichtere coureurs naast me nodig. Nyck (de Vries, red.) is natuurlijk vrij licht, en gaat altijd snel, of het nu Le Mans is of ergens anders. Dus dat is leuk om als teamgenoot te hebben.”

(Foto’s/Bron: Verstappen.com)

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.