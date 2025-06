Max Verstappen is met zijn tweede plaats in Canada op zowel kampioenschapsleider Oscar Piastri als Lando Norris ingelopen. Mede dankzij de clash tussen de twee McLaren-coureurs kon de Nederlander waardevolle punten pakken voor het kampioenschap. Verstappen denkt echter niet dat Red Bull op hun lauweren kan rusten. ‘We hebben meer performance nodig om op andere circuits ook maar in de buurt van McLaren te komen’, waarschuwt de coureur.

Max Verstappen zette in Montréal zijn tweede startplek probleemloos om in een tweede finishplaats. De coureur startte de race achter rivaal George Russell, maar het verwachte gevecht in de openingsronde bleef uit. Hierdoor kon Verstappen waardevolle WK-punten pakken op Canadese bodem. Doordat kampioenschapsleider Oscar Piastri achter de Nederlander finishte, loopt Verstappen zes punten in op de Australiër.

Nog altijd werk aan de winkel voor Red Bull

De titelstrijd is dus zeker nog niet gestreden, maar Verstappen loopt zelf liever niet te hard van stapel. “Ik hoop dat we elk weekend zo kunnen starten betreffende hoe ik me in de auto voel. Maar over het algemeen hebben we meer performance uit de auto nodig om overal snel te zijn”, legt Verstappen uit in de persconferentie. Daarbij denkt de Red Bull-coureur dat zijn prestaties in Montréal ook beter waren, omdat McLaren voor de verandering niet zo oppermachtig was. “McLaren was niet zo sterk als normaal. Daar hebben natuurlijk een beetje ons voordeel mee gedaan.”

“Maar als we naar alle andere circuits gaan die er nu aankomen, hebben we zeker meer performance nodig om zelfs maar in de buurt van McLaren te komen”, voegt de viervoudig wereldkampioen eraan toe. “Dit was een goed weekend voor ons, maar we hebben er nog veel meer nodig om het hele seizoen met de McLarens te kunnen strijden.” Verstappen weet ook wel hoe zijn team dat laatste voor elkaar kan krijgen: “We moeten de auto sneller maken. Dan maken we het ook wat makkelijker voor onszelf.”

