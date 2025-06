Max Verstappen kon na afloop van de Grand Prix van Canada prima leven met de tweede plaats. De Nederlander moest weliswaar George Russell als winnaar voor zich dulden, maar hij bleef diens teamgenoot Kimi Antonelli voor. “En dat was het maximaal haalbare”, aldus Verstappen.

De als tweede gestarte Verstappen kende een lastig begin van de wedstrijd, zo gaf hij naderhand toe. “In de eerste twee stints was het niet eenvoudig, maar de auto deed het op de banden beter in de laatste stint. Dan heb je ook minder benzine aan boord en dat hielp. Uiteindelijk hadden we een mooie, aanvallende strategie. Maar ik moest verdedigend rijden ten opzichte van de mannen achter ons (Antonelli en Piastri, red.). Al met al was het een goede race.”

Dat hij punten inliep op de uitgevallen Lando Norris en de as vierde geëindigde Oscar Piastri was mooi, maar ook niet meer dat. Verstappen na de voor hem maximaal haalbare tweede plek: “Het is nog een lang seizoen, we moeten het van race tot race bekijken.”

