Max Verstappen heeft de platinum-rang van de FIA toegekend gekregen, een status waarvoor een coureur zelf een aanvraag moet indienen. Het opent de deur voor de viervoudig wereldkampioen om in andere raceklassen te rijden, zoals de 24 Uur van Le Mans, het World Endurance Championship (WEC), IMSA en ELMS. Ook vader Jos Verstappen heeft een licentie aangevraagd en is ingedeeld in de gouden categorie.

Er zijn in totaal vier licentiecategorieën. De hoogste is de platinum-rang. De gouden licentie is bestemd voor ervaren coureurs, zoals voormalige Formule 1-coureurs of succesvolle deelnemers uit andere topklassen. De zilveren licentie is bedoeld voor semi-professionals of jonge talenten, zoals coureurs die zijn doorgestroomd vanuit de Formule 3. De bronzen licentie is voor amateurs zonder professionele achtergrond. Het systeem wordt gebruikt om coureurs te rangschikken en is een middel om de concurrentie gelijk te trekken.

In beroep gaan

“Ik heb gesolliciteerd. Ik moet het op een gegeven moment doen, dus ik kan het maar beter uit de weg ruimen. Ik bedoel, het is supereenvoudig, het is gewoon een formulier dat je invult en je betaalt, en een week later heb je het antwoord”, zei Verstappen tegenover de aanwezige media in Barcelona. “Stiekem hoopte ik op een bronzen rating; ik zou in beroep kunnen gaan tegen de platinum en op zijn minst zilver krijgen.” Naast Verstappen beschikken momenteel nog vijf Formule 1-coureurs over de platinum rang: Fernando Alonso, Lando Norris, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg en Lance Stroll.

