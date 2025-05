Een weekend zonder Grand Prix-verplichtingen betekent dat Max Verstappen tijd heeft om zijn hobby’s te beoefenen. Zo zou hij deze week, naast het zorgen voor zijn pasgeboren dochter Lily, de gelegenheid hebben genomen om te testen op de Nürburgring. Niet in zijn vertrouwde Red Bull-bolide, maar in een Ferrari GT3-auto van zijn eigen raceteam. Verstappen.com Racing neemt onder andere deel aan de GT World Challenge.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport testte Max Verstappen vrijdag met een Ferrari 296 GT3, een bolide uit zijn eigen Verstappen.com-renstal. De Nederlander is uiteraard bekend met het besturen van dit type auto – in het verleden heeft hij al regelmatig oefensessies gereden met GT3-wagens, al betrof het toen vaak privétests. Dit keer zou Verstappen aanwezig zijn geweest bij een openbare testsessie op de Nürburgring. Naar verluidt deed hij dat incognito, onder het pseudoniem Franz Hermann.

Rustig rondjes rijden

Verstappen flirt al langer met het idee om na zijn Formule 1-carrière deel te nemen aan langeafstandsraces. Met de simracers van Team Redline heeft hij al vaker meegedaan aan virtuele endurance-wedstrijden. Ook heeft hij de wens uitgesproken om ooit deel te nemen aan de 24 Uur van Le Mans, mogelijk samen met andere Formule 1-grootheden.

Volgens ingewijden zat er verder geen diepere betekenis achter de test op de Nürburgring. Verstappen zou simpelweg een paar rustige rondjes hebben willen rijden in de Ferrari. Derhalve waren er beveiligers aanwezig tijdens de testsessie en waren fotografen niet welkom in de garage. Een bekend X-account dat het privévliegtuig van Max Verstappen volgt, bevestigde dat de 27-jarige coureur donderdag landde in Keulen, Duitsland. De Nordschleife ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van het desbetreffende vliegveld.



