Sauber-teambaas Jonathan Wheatley weet zeker dat Sergio Pérez nog wel een terugkeer in de Formule 1 kan maken. De voormalig sportief directeur van Red Bull werkte nauw met de Mexicaan samen bij het Oostenrijkse team. Wheatley was toen onder de indruk van de natuurlijke snelheid van Pérez, en verwacht niet dat de coureur in zijn absentie uit de Formule 1 langzamer is geworden.

Tegenwoordige Sauber-teambaas Jonathan Wheatley en Sergio Pérez werkten in hun tijd bij Red Bull een paar jaar lang samen. Wheatley kondigde afgelopen augustus aan Red Bull in te ruilen voor een rol als teambaas bij Sauber, terwijl de Mexicaanse coureur aan het einde van 2024 werd weggestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Toch denkt Wheatley dat Pérez nog altijd kan presteren op Formule 1-niveau.

“Ik twijfel niet aan Checo zijn tempo en zijn snelheid”, vertelt de Sauber-teambaas aan Formula1.com. “Hij is vanaf het begin al van nature snel geweest. Hij heeft ook een paar geweldige races gereden voor mijn vorige team (Red Bull, red.). En ik denk ook niet dat het een belemmering vormt dat hij een tijdje niet in een Formule 1-wagen heeft gereden. Als je namelijk eenmaal weet hoe je die moet besturen, dan weet je altijd wel hoe je dat moet doen.”

Sinds het vertrek van Pérez bij Red Bull worstelden ook opvolgers Liam Lawson en Yuki Tsunoda met het besturen van de wispelturige bolide van de Oostenrijkers. In totaal pakten de twee coureurs zeven WK-punten in de eerste seizoenshelft van 2025. Pérez pakte in diezelfde periode een jaar eerder 118 WK-punten.

‘Pérez daagde me uit’

Ook Wheatley heeft goede herinneringen aan de samenwerking met Pérez. “Ik heb in het begin veel tijd met hem doorgebracht, omdat ik hem wilde leren kennen en omdat ik wilde dat hij zich aan het team zou aanpassen”, vervolgt de Brit. Wheatley was de sportief directeur van Red Bull toen Pérez in 2021 bij het team kwam. “Wat ik echt leuk vond, was dat hij me echt uitdaagde in mijn sportieve rol. Niet dat hij kritiek had, maar hij daagde je op een positieve manier uit en daar genoot ik van.”

“Ik denk dat het mij hielp om beter te worden in mijn werk. Ik hoop dat het misschien wederzijds was en dat het werk dat we samen deden hem beter maakte in zijn werk”, voegt Wheatley eraan toe. “Hij is volledig gefocust op prestaties en wat wil je nog meer van een coureur?” Pérez wordt momenteel in verband gebracht met een stoeltje bij Cadillac, het Amerikaanse team dat in 2026 als elfde team haar debuut in de Formule 1 maakt.

